Z lotu ptaka Archipelag Malediwów wygląda jak szmaragdowy naszyjnik na błękitnym morzu. Legenda głosi, że powstał z gwiazd, które spadły z nieba prosto do Oceanu Indyjskiego.Turkusowa krystaliczna woda, piękne laguny, rajskie plaże z białym piaskiem, na których można wylegiwać się w cieniu palm, a do spania romantyczne domki na wodzie… To w połączeniu z intymnością i spokojem sprawia, że Malediwy są uznawane za jedno z najlepszych miejsc na luksusowe wakacje. Mówi się o nich, że to prawdziwe „Wyspy Szczęśliwe”.

Reklama

Kiedy jechać na Malediwy?

Malediwy położone są w strefie klimatu równikowego wilgotnego, więc temperatury powietrza, jak i wody, są stałe przez cały rok. W ciągu dnia słupki rtęci wskazują 30–33 st. C (w nocy 23–27 st. C), natomiast woda ma 26–28 st. C

Najlepiej zaplanować wycieczkę od stycznia do kwietnia, niestety, wtedy jest również najwięcej turystów, szczególnie tłoczno bywa w okolicach Bożego Narodzenia i sylwestra.

W maju zaczyna się pora deszczowa, która trwa do listopada. Wtedy nadal jest ciepło, ale występują gwałtowne krótkotrwałe deszcze i silny wiatr. Regularne opady sprawiają, że archipelag jest zawsze zielony, dzięki temu o każdej porze roku można podziwiać rosnące na drzewach i krzewach owoce - mango, banany, ananasy, pomarańcze.

To trzeba wiedzieć przed wyjazdem na Malediwy?

Malediwy to kraj muzułmański. Obowiązuje tu bezwzględny zakaz wwozu napojów alkoholowych. Wszystkie bagaże, również podręczne, są prześwietlane.

Na lokalnych wyspach kobiety nie mogą się opalać i kąpać się w bikini. Trzeba zakryć ramiona i biodra, więc najlepiej plażować w koszulce z krótkim rękawem i krótkich spodenkach. W luksusowych resortach, a także na bezludnych wyspach, oddalonych od tych zamieszkałych przez miejscową ludność, można się opalać w kostiumach. Wiele lokalnych wysp, które chcą, aby odwiedzali je turyści organizują specjalne oddzielone parawanem plaże, na których również można się opalać. Opalanie się topless jest zakazane na terenie całego kraju.

Ile to kosztują wakacje na Malediwach?

Niestety, taka przyjemność kosztuje. Za tygodniowe wczasy na Malediwach z polskim biurem podróży trzeba zapłacić 5–7 tysięcy złotych od osoby. Dlatego, jeśli nie jesteśmy ograniczeni czasem, najlepiej skorzystać z oferty Malediwy last minute. Będzie taniej.

Reklama

Polecamy! Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć.Seszele – 5 rajskich wysp.