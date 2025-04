Anna Szymańska napisała poradnik dla rodziców o wychowaniu. Sama jest mamą, dlatego postanowiła szczerze podzielić się własnymi doświadczeniami. Książka „Wychowanie? Da się zrobić” dostępna jest już w księgarniach.

Jakie problemy wychowawcze porusza książka "Wychowanie? Da się zrobić"?

Autorka poradnika dzieli się licznymi wskazówkami, które mogą pomóc rodzicom wspierać rozwój dziecka - od jego maleńkości aż do momentu, w którym osiąga próg dorosłości. Pisze o pułapkach, w które często wpadają dorośli. Choćby o tym, że dla „dobra dziecka” organizują mu zbyt wiele zajęć. Zapominają też, że mały człowiek to odrębna, indywidualna istota, która potrzebuje uwagi. Autorka podejmuje też bardzo ważną kwestię na temat tego, że dziecko nie powinno być spełnieniem ambicji rodzica. Radzi także jak postępować z odważną i pewną siebie pociechą oraz jej zupełnym przeciwieństwem. Co więcej, podpowiada również jak mądrze wprowadzić syna czy córkę w dorosłość.



Na czym polega wyjątkowość poradnika?

Autorka momentami jest nieco poetycka. Nie jest to oschły, wyłącznie merytoryczny tekst. „Miłość do dziecka jest jak ogień. Trzeba płonąć i podsycać ten ogień, by starczyło na całe życie” – przeczytamy w „Wychowaniu? Da się zrobić”. Tyle, że Anna Szymańska stawia przy tym ważne dla niejednego rodzica pytanie - jak nie spalić siebie po drodze? I szczerze opowiada jak sobie z tym poradziła oraz gdzie znaleźć wsparcie w trudnych chwilach.



Książka oczami specjalistów

Beata Grotowska z Fundacji Savant Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz ADHD i Zespołu Aspergera zwraca uwagę, że chociaż książka jest zbiorem przemyśleń związanych z wychowywaniem dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, to opisane metody są uniwersalne: „ Warto, by zapoznał się z nimi każdy rodzic, który chce mądrze wspierać rozwój swojej pociechy. Autorka dowodzi, że poprzez właściwe podejście można skutecznie pokierować rozwojem dziecka i pomóc mu osiągnąć sukces na miarę jego możliwości. Wskazuje jak ważne jest poszukiwanie właściwych rozwiązań i indywidualne traktowanie każdego młodego człowieka. Jest zdania, że nigdy nie należy spisywać dziecka na straty, warto się starać, bo zawsze jest szansa na sukces. Trudno znaleźć bardziej autentyczny i wiarygodny przekaz” – zachęca specjalistka.



Kim jest autorka poradnika "Wychowanie? Da się zrobić"?

Anna Szymańska na co dzień pracuje w renomowanym wydawnictwie. Swoją wiedzą praktyczną chętnie dzieli się z innymi rodzicami. Działa na forum.adhd.org.pl, współpracuje z Fundacją Savant, pisze artykuły o wychowaniu. W wolnych chwilach tworzy małe rękodzieła.



