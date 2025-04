Premiera najnowszego kryminału Błażeja Przygodzkiego zaplanowana jest na 9 października. Jest to powieść kryminalna o zagadkowych wydarzeniach w jednym z polskich miast. Jakim?

Reklama



Czyje losy opisuje kryminał "Niech strawi cię płomień"?

Akcja rozrywa się we Wrocławiu. Główny bohater pracuje w policji, jest komisarzem. Niedźwiecki - o nim właśnie mowa - to rudobrody komisarz, który próbuje rozwikłać zagadki elity wrocławskiej palestry.

Bohater znany jest z pierwszej książki Przygodzkiego, "Z chirurgiczną precyzją", w której zmierzał się z zawiłościami wrocławskiego środowiska medycznego.



Jaką zagadkę musi wyjaśnić komisarz w tej części powieści?

W nocy ktoś włamuje się do domu dobrze sytuowanego malarza Nikodema Patockiego – zabija go, a żonę Marlenę rani na tyle dotkliwie, że ta w stanie ciężkim trafia do szpitala. Kobieta komunikuje się z otoczeniem, tylko mrugając powiekami.

Równolegle poznajemy perypetie studentki, Poli Racewicz, która nieopacznie wchodzi w nierówny układ ze swoim wykładowcą, doktorem Oskarem Kwiecińskim. Ceną za zdany egzamin ma być seks.

Głównym podejrzanym o napad na Patockich jest marszand malarza, Tomasz Gorbaczewski. To na niego mrugnięciem wskazuje umierająca Marlena Patocka. Czy jest winny? Mecenas Jacek Dulkiewicz, uważany za najlepszego prawnika we Wrocławiu i za specjalistę od spraw beznadziejnych, zrobi wszystko, aby obronić swojego klienta. Niespodziewanie okazuje się, że mecenas ma na sumieniu coś, co łączy go ze sprawą studentki Poli Racewicz.

Z tym prawdziwym węzłem gordyjskim, pajęczyną niewidocznych na pierwszy rzut oka spisków i zależności, musi poradzić sobie rudobrody komisarz Niedźwiecki, którego wspierają aspirant Zaręba i prokurator Rapacki. Wykrycie sprawców nie będzie łatwe, tym bardziej, że wysoko postawionym osobom zależy, aby śledztwo utknęło…w martwym punkcie.



Znaki charakterystyczne dla prozy Przygodzkiego:

misternie skonstruowana intryga ;

; plan Wrocławia jako tło;

jako tło; indywidualny humor.



Zobacz też:

Książka o "Dobrej pamięci, złej pamięci"

Chcesz mieć "Francuski szyk"?

Konkurs! Wygraj wspaniałą książkę

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Wydawnictwa Literackiego