Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do polskich księgarń trafia świetna powieść dla dzieci i młodzieży. W książce czeskiego pisarza, Pavla Šruta, zaczytuje się większość młodych czytelników.

Reklama

Zastanawialiście się czasami, dlaczego z pary skarpet tak często zostaje nam tylko jedna, nie do pary? Autor powieści "Niedporaki powracają" twierdzi, że znalazł rozwiązanie tej zagadki. Jak ono brzmi?

To nie pies i nie pralka, nawet nie nasze własne bałaganiarstwo... Za kradzież skarpetek są odpowiedzialne stworki, które po prostu je zjadają – niedoparki. Przestańcie się dziwnie uśmiechać, niedoparki istnieją naprawdę! Jednak my, ludzie, widzimy je tylko jako rozmazane smugi. Zaraz, zaraz – nie czytaliście pierwszej części? Szybko to nadróbcie.



Jaka historia przedstawiona jest w książce "Niedoparki powracają"?

Niedoparek Hihlik jedzie do Afryki, żeby odnaleźć swoich rodziców. Czekają tam na niego same ciekawe sytuacje. Tymczasem w Pradze profesor Kędziorek niezbyt dobrze radzi sobie z prowadzeniem ośrodka dla bezdomnych niedoparków, członkowie byłego gangu Kudły Dederona nie są stworzeni do spokojnego życia. A co z ich przywódcą, Kudłą? Zginął podczas wyburzania baru Kilimandżaro. Przynajmniej tak się wszystkim wydawało...



Kultowa trylogia

"Niedoparki powracają" to druga z trzech części najpopularniejszej czeskiej sagi dla dzieci ostatnich lat. Pierwszy tom, "Niedoparki", podbił serca także polskich czytelników. W książce pełne humoru pióro Pavla Šruta i rewelacyjna kreska Galiny Miklínovej znów dają nam tysiące powodów, byśmy rano, stojąc nad szufladą pełną skarpet nie do pary, nie powiedzieli „A niech to”, tylko po prostu „Smacznego”!



Zdobyte wyróżnienia

Trylogia "Niedoparki" to przebój wydawniczy w Czechach. Pierwszy tom otrzymał m.in. tytuł Książki Dziesięciolecia dla Dzieci i Młodzieży, od kilku lat trwają prace nad filmem animowanym 3D, który ma wejść do kin pod koniec 2015 roku.



Popularność "Niedoparek" w Polsce wciąż rośnie

Polscy czytelnicy również pokochali "Niedoparki", książka doczekała się u nas nie tylko świetnych recenzji, ale także adaptacji teatralnej (szczeciński teatr Krypta), znalazła się też w finale konkursu Dobre Strony 2013. Dużą popularnością cieszą się warsztaty plastyczno-literackie, na których dzieci mogą uszyć własnego niedoparka – oczywiście ze skarpetki.

Wraz z książką do Polski trafiła pluszowa maskotka – podobizna głównego bohatera – niedoparka Hihlika.



Kim jest autor tej zabawnej powieści?

Pavel Šrut (ur. 1940) - czeski poeta, tłumacz, autor tekstów piosenek, felietonów oraz książek dla dzieci i młodzieży (m.in. kontynuacji popularnych także w Polsce przygód Boba i Bobka – dwóch królików z kapelusza). Laureat m.in. Nagrody Jaroslava Seiferta (nagroda przyznawana wybitnej beletrystyce) oraz Nagrody Karela Čapka przyznawanej przez czeski Pen Club.



Zobacz też:

Poznaj "Mowę ciała kłamców"

Nowy film dla dzieci - "Barbie i tajemnicze drzwi"

Książka Grzegorza Motyki "Na białych Polaków obława"

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych