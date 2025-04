Reklama

Nicolas Vanier postanowił zrobić coś mało popularnego - napisać adaptację powieści, która była jego ulubioną książką w dzieciństwie. Czy to się udało? Najlepiej przeczytać powieść, by to ocenić. Dodatkową zachętą może być fakt, że w listopadzie pojawi się w kinach adaptacja filmowa tej powieści.



Fabuła powieści "Bella i Sebastian"

Jest rok 1943. Mieszkańcy spokojnej alpejskiej wioski cierpią pod niemiecką okupacją. Jakby tego było mało, w okolicy pojawia się groźne zwierzę, które porywa owce z ich stad. Górale organizują polowanie na Bestię. Podczas wędrówki w górach samotny, wychowywany przez dziadka chłopiec spotyka zdziczałego psa. Czy to właśnie on dziesiątkuje stada? Czy opuszczony chłopiec i skrzywdzone zwierzę będą potrafili sobie zaufać? W jaki sposób Bella i Sebastian staną się wojennymi bohaterami?



Jakie wartości ukazuje ta wzruszająca powieść?

Książka Nicolasa Vaniera to opowieść o pięknie życia w zgodzie z dziką przyrodą i możliwości zachowania człowieczeństwa w okrutnych czasach wojny. To historia pełna pozytywnych uczuć - miłości i przyjaźni - które okazują się być niesamowicie ważne w każdym czasie, nawet w trudnych warunkach wojennych.



Słowo o autorze powieści i o przyczynie, dla której postanowił napisać "Bellę i Sebastiana"

Nicolas Vanier – francuski pisarz, filmowiec i podróżnik. Miłośnik dzikiej przyrody i dalekiej Północy, pasjonat psich zaprzęgów i popularyzator aktywnego wypoczynku w kontakcie z naturą. Znany w Polsce jako autor książki "Transsyberia" oraz scenarzysta i reżyser filmów "Ostatni traper", "Wilk" i "Bella i Sebastian".

Książka "Bella i Sebastian", wolna adaptacja znanej polskiemu czytelnikowi powieści Cécile Aubry oraz stanowi swoisty hołd autora składany ulubionym bohaterom swojego dzieciństwa.



Na podstawie materiałów prasowych Wydawnictwa REBIS