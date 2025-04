Herkules Poirot i Sherlock Holmes – śledczy idealni? W komedii „W jak morderstwo” perfekcyjnego detektywa tworzy dwójka bohaterów! To Magda (Anna Smołowik), „dziewczyna z sąsiedztwa”, która prawidła kryminału ma w małym paluszku i Jacek (Paweł Domagała), komisarz policji, który mdleje na widok krwi… Historia ich śledztwa zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie nieprzerwanie rośnie.

