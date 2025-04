Pierwszy powszechnie dostępny, polski i bezpłatny kanał tematyczny dla dzieci TVP ABC ruszył 15 lutego 2014 r. TVP ABC to kanał pełen interesujących, zabawnych i zawsze bezpiecznych programów, które rozbudzają ciekawość i wyobraźnię najmłodszych widzów.

TVP ABC - co obejrzymy?

TVP ABC będzie emitować bajki z polskich wytwórni filmów animowanych, programy i magazyny edukacyjne, seriale, filmy i Teatr Telewizji dla dzieci, w tym wszystko to, co najlepsze w zbiorach telewizji publicznej lub specjalnie na jej potrzeby kupione, jak: „Miś Uszatek”, „Bolek i Lolek”, „Miś Fantazy”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Smerfy” i „Pszczółka Maja”. Szczególną uwagę poświęcono najmłodszym, dla których przygotowano codzienne i aż godzinne pasmo „Wieczorynki”, codziennie od 19.00 do 20.00.

TVP ABC - dlaczego warto?

TVP ABC to gwarancja poziomu, jakości i bezpieczeństwa prezentowanych w programie treści. Telewizja Polska ma na polskim rynku najdłuższe i unikatowe doświadczenie i tradycję w produkcji dedykowanej najmłodszym widzom. Nie zabraknie więc „Domisiów”, „Lippy & Messy’ego” – uczących angielskiego poprzez działania teatralne, plastyczne, muzyczne i ruchowe, popularno-naukowego „Dlaczego? Po co? Jak?”, poprzez propagujące czytanie „Molików książkowych” czy „Budzika” dla najmłodszych oraz „Jedynkowego przedszkola” czy „Sześciolatków – pierwsza klasa”, a także legendarnego Tik-Taka.

TVP ABC - z myślą o dzieciach!

Nowy kanał Telewizji Polskiej został precyzyjnie dopasowany do wieku i możliwości odbiorców (dzieci od 3 do 12 roku życia, ale w szczególności w wieku 3-7 lat) i będzie dzięki temu swego rodzaju fabryką wyobraźni, która pobudzi dzieci do aktywności intelektualnej, zdobywania i rozwijania umiejętności oraz poszerzania horyzontów. Pomoże najmłodszym widzom w poznawaniu świata i zdobywaniu wiedzy oraz w mądrej zabawie. Będzie też promował polską kulturę, tradycję i język oraz włączy się aktywnie w znakomitą akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

