Nie odpowiadamy za to, o czym są filmy, których plakaty umieszczamy w tej galerii, ani tym bardziej za to, jak zostały przetłumaczone ich oryginalne tytuły na język polski. To 12 tłumaczeniowych porażek, których autorzy powinni palić się ze wstydu!

Reklama

Najgorzej przetłumaczone tytuły filmów

Oczywiście mamy nadzieję, że same fabuły i scenariusze są godne uwagi wbrew temu, że na samym starcie ich promocja na polskim gruncie kulała do bólu. Zachęcamy jednak do weryfikacji! Nie ukrywamy, że jesteśmy fankami kilku z nich: "Pół żartem, pół serio" to kultowa produkcja z lat 50., w której Marylin Monroe zamknęła usta nieprzychylnym krytykom swoją genialną aktorską grą, nie wspominając o fantastycznym Jacku Lemmonie. A jak brzmiał oryginalny tytuł filmu? "Some like it hot", a wyrażenie to raczej jest tłumaczone jako... "niektórzy lubią na ciepło".

Trudna sztuka transaltologii? Niekoniecznie! Zobacz naprawdę słabe, wzbudzające odruch pokpiwania polskie tytuły anglojęzycznych filmów, które aż się proszą o korektę!

Reklama

Zajrzyj do galerii>>

Więcej:

9 erotycznych filmów, które chcesz zobaczyć Jak dobrze znasz język polski? [quiz] Jaki film opisuje twój związek? [psychotest]