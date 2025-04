Czy warto stawiać sobie czytelnicze wyzwania? O tak! W zestawieniu zamieściłyśmy kilka książek, które każda kobieta (i nie tylko) powinna przeczytać przed 30-tką. Jesteś ciekawa naszych wyborów? Sprawdź!

Te książki przeczytaj, nim dobijesz do 30-tki

W naszej galerii znajdziecie pozycje, które są warte przeczytania zawsze, ale mogą mieć szczególne znaczenie w momencie, gdy zbliża się poważna cezura... rocznikowa i psychiczna. Nie od dziś wiadomo, że magiczny próg 30-tki to niekiedy punkt, w którym człowiek rozlicza się ze swoimi dokonaniami, sukcesami i porażkami. Jak to wygląda w przypadku kobiet? Możesz się tego dowiedzieć z kilku ciekawych książek!

Kilka pozycji w zestawieniu to zdecydowanie lektury należące do kanonu literatury kobiecej. To książki traktujące o mentalnym dojrzewnaiu, kobiecym ciele i psychice. Jesteś ciekawa tytułów?

