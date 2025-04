1 z 5

Feniks

Przerażająca historia Nelly Lenz, żydowskiej śpiewaczki, która wychodzi cało z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jest oszpecona i poważnie ranna. Wraz z wierną przyjaciółką, Lene, wraca do Berlina. Ma jeden cel: odnaleźć w ruinach miasta swego męża, muzyka. Chce się dowiedzieć czy nadal ją kocha i czy to on wydał ją nazistom, co podpowiada jej przyjaciółka. Gdy jednak go odnajduje, mąż jej nie rozpoznaje. A co gorsza, prosi ją aby udawała… Nelly. Wszystko po to, żeby mógł objąć jej spadek...

Gatunek: Dramat