5 z 6

Dziewczyna warta grzechu

Arnold (Owen Wilson) to żonaty reżyser, który przybywa do Nowego Jorku, aby rozpocząć próby do swej najnowszej produkcji. Postanawia skorzystać z uroków wielkiego miasta: upojna noc w towarzystwie uroczej dziewczyny do towarzystwa o imieniu Izzy sprawia, że zaproponuje jej pewien układ... W zamian za porzucenie niegodnego zajęcia, Izzy otrzyma okrągłą sumkę, by móc zrealizować swe życiowe marzenia. Okazuje się, że Izzy całe życie marzyła, by zostać aktorką. Nic dziwnego więc, że zjawia się na castingu do sztuki reżyserowanej przez... Arnolda. Nie byłoby w tym jeszcze nic strasznego, gdyby nie fakt, że jedną z głównych ról w przedstawieniu gra jego żona...

Gatunek: Komedia