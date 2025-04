To ważny rok - Nagrody Akademii Filmowej zostaną wręczone po raz 88. i obchodzą swoje 90. urodziny! Większość festiwali filmowych za nami, w tym Złote Globy, uważane za "before party" Oscarów. To właśnie one często przecierają szlaki filmom, ich twórcom i aktorom w zdobyciu wymarzonej i najbardziej prestiżowej statuetki - Oscara. Wraz z galą Złote Globy, podczas której padł rekord w przyznaniu statuetek jednemu filmowi, rozpoczęło się wielkie odliczanie do ceremonii wręczenia Oscarów (26 lutego). Dziś, 24 stycznia, poznaliśmy nominowanych do Oscara!

Tegoroczny wyścig o Oscara dla wielu jest już przesądzony: poznaliśmy listę nominowanych do 89. edycji nagród przyznawanych przez członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Niekwestionowanym liderem jest "La La Land" 32-letniego Damiena Chazelle'a, który zdobył rekordowe 14 nominacji (tyle samo, ile "Titanic" w 1998 roku). Drugim zwycięzcą jest "Moonlight" z 8 nominacjami. Faworytami są również "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana i "Przełęcz ocalonych" Mela Gibsona - oba z 6 nominacjami.

Nominowani do Oscara 2017

FILM

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Fences"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

AKTOR

Casey Affleck

Ryan Gosling

Denzel Washington

Viggo Mortensen

Andrew Garfield

AKTORKA

Isabelle Huppert - "Elle"

Ruth Negga - "Loving"

Natalie Portman - "Jackie"

Emma Stone - "La La Land"

Meryl Streep – "Boska Florence"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Aż do piekła"

Lucas Hedges - "Manchester by the Sea"

Dev Patel - "Lion. Droga do domu"

Michael Shannon - "Zwierzęta nocy"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Viola Davis - "Fences"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer - "Ukryte działania"

Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

REŻYSER

"Nowy początek" - Denis Villeneuve

"Przełęcz ocalonych" - Mel Gibson

"La La Land" - Damien Chazelle

"Manchester by the Sea" - Kenneth Lonergan

"Moonlight" - Barry Jenkins

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Nowy początek"

"Fences"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Land of Mine"

"A Man Calle Ove"

"The Salesman"

"Tanna"

"Toni Erdmann"

DOKUMENT

"Fuocoammare. Ogień na morzu"

"I Am Not Your Negro"

"Życie animowane"

"O.J.: Made in America"

"13th"

PIOSENKA

Audition (The Fools Who Dream) - "La La Land"

Can't Stop the Feeling - "Trolle"

City of Stars - "La La Land"

The Empty Chair - "Jim"

How Far I'll Go - "Vaiana: Skarb oceanu"

MUZYKA

"Jackie" - Mica Levi

"La La Land" - Justin Hurwitz

"Lion. Droga do domu" - Dustin O’Halloran i Hauschka

"Moonlight" - Nicholas Britell

"Pasażerowie" - Thomas Newman

ZDJĘCIA

"Arrival"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Silence"

MONTAŻ

"Nowy początek" - Joe Walker

"Przełęcz ocalonych" - John Gilbert

"Aż do piekła" - Jake Roberts

"La La Land" - Tom Cross

"Moonlight" - Nat Sanders i Joi McMillon

EFEKTY SPECJALNE

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Doctor Strange"

"The Jungle Book"

"Kubo and the Two Stings"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

DŹWIĘK

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"La La Land"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"13 godzin: Tajna misja w Bengazi"

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Nowy początek"

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Przełęcz ocalonych"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Sully"

SCENOGRAFIA

"Nowy początek"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Ave, Cezar!"

"La La Land"

"Pasażerowie"

KOSTIUMY

"Sprzymierzeni"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Boska Florence"

"Jackie"

"La La Land"

CHARAKTERYZACJA

"En man som heter Ove"

"Star Trek: W nieznane"

"Legion samobójców"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Extremis"

"4.1 miles"

"Joe’s Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

89. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 26 lutego, a poprowadzi ją Jimmy Kimmel.

