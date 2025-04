W niedzielę, 26 lutego 2017 odbędzie się wyjątkowa, oscarowa noc. W tym roku to już 88. Gala wręczenia Oscarów. Zanim jednak zasiądziemy wszyscy przed telewizorami i będziemy oglądać ten pełen emocji wieczór, komentować wybory jury i oceniać kreacje pojawiających się na scenie gwiazd, przypomnijmy kilka faktów o Oscarach. Niektóre z nich na pewno cię zaskoczą!

1. Pierwsze rozdanie nagród Akademii Filmowej odbyło się w 1929 roku

Dokładna data pierwszej gali to 16 maja 1929 roku. Nagrodzono wówczas filmy nakręcone w latach 1927-1928. Pierwsza gala trwała jedynie 15 minut! Przyznano je w 13 kategoriach. Co ciekawe, ceremonia wręczenia statuetek jest młodsza od Królowej Elżbiety II, która urodziła się 21 kwietnia 1926 roku.

2. Pierwszym zwycięskim filmem był "Wings" ("Skrzydła") z 1927 roku

Pozostając w roku 1929, pierwszym nagrodzonym filmem, był "Wings" z Garym Cooperem w roli głównej. Jest to pierwszy film, w którym na ekranie pokazany był pocałunek dwóch mężczyzn, co wówczas było absolutnym novum.

3. Dziwne przemowy

Niektóre ekstremalnie krótkie, inne - niemiłosiernie się dłużące. Od pewnego czasu Akademia Filmowa wprowadziła 45-sekundowy limit na przemowy i podziękowania, w którym muszą zmieścić się laureaci. Wcześniej nagminnie zdarzało się przynudzanie (Greer Garson za rolę w "Pani Miniver" mówiła prawie 7 minut). Z kolei Alfred Hitchcock i William Holden podziękowali zdawkowym "Thank you", a Gwyneth Paltrow podziękowała jednej osobie w swojej przemowie aż... 23 razy.

4. Największa liczba nominacji

Najczęściej nominowanymi aktorami byli Jack Nicholson (12 nominacji) i Meryl Streep (19 nominacji). Najwięcej nagród zdobyła Katherine Hepburn, która otrzymała 4 statuetki ("Poranna chwała", "Zgadnij kto przyjdzie na obiad", "Lew w zimie", "Nad złotym stawem"). Prawdziwym oscarowym rekordzistą jest jednak kompozytor John Williams - łącznie ma już na swoim koncie 50 nominacji.

5. Sukces Halle Berry

Halle Berry była pierwszą czarnoskórą aktorką, która otrzymała Oscara w kategorii najlepsza aktorka za film "Monster's Ball" ("Czekając na wyrok"). Statuetkę odbierała ze łzami w oczach.

6. Najmłodszą zdobywczynią Oscara jest jak dotąd Tatum O’Neal

W 1974 roku 10-letnia wówczas Tatum zdobyła nagrodę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w filmie "Paper Moon" (Papierowy księżyc").

7. Wyjątkowa postać: Cedric Gibbons

Cedric Gibbons pracował jako dyrektor artystyczny w ponad 1000 filmach, wygrał 11 Oscarów z 39 nominacji - wynik niezły, ale do historii przejdzie jako... autor kształtu statuetki Oscara.

8. Najstarszym zdobywcą Oscara jest jak dotąd Christopher Plummer

Aktor, odbierając nagrodę za najlepszą męską rolę drugoplanową w filmie "The Beginners" ("Debiutanci") w 2012 roku, miał 82 lata.

9. Sformułowanie "Oscar goes to..." wprowadzono w 1989 roku

Wcześniej używano “And the winner is…”. Nowe sformułowanie jest może mniej wyróżniające zdobywców Oscarów, lecz także mniej drażliwe dla przegranych. ;)

10. Najwięcej razy gospodarzem Gali wręczenia Oscarów był Bob Hope

Aktor prowadził galę aż 19 razy! W 2017 roku galę poprowadzi Jimmy Kimmel.

11. Statuetka Oscara waży 3,9 kg i jest wykonana z britannium

Oscar jest naprawdę ciężki. Zwycięskie gwiazdy, które to powtarzają, wcale nie kokietują. Statuetka zrobiona jest ze stopu cyny, antymonu i miedzi i jest w całości pokryta 24-karatowym złotem i waży blisko 4 kg.

12. Oscary z plastiku

W czasie II wojny światowej z powodu braku metalu Oscary wykonane były z pomalowanego plastiku, jednak po wojnie można było je wymieniać na wykonane ze standardowego materiału.

13. Najkrótsza transmisja telewizyjna z Oscarów była w 1959 roku

Transmisja 31. edycji oscarowej gali trwała jedynie 1 godzinę 40 minut.

14. Odmowa przyjęcia nagrody

Do tej pory, w historii oscarowej gali, jedynie dwóch aktorów odmówiło przyjęcia Oscara. W 1970 roku był to George Scott, któremu przyznano statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za film "Patton". Trzy lata później powtórzył to Marlon Brando, nagrodzony za rolę w filmie "Ojciec Chrzestny". Zamiast aktora na scenie pojawiła się Indianka, która w jego imieniu odmówiła przyjęcia złotego rycerza.

15. Najsłynniejsze "selfie" na oscarowej gali zrobiono w 2014 roku

Znane "selfie" aktorów i prowadzącej galę Ellen DeGeneres w 2014 roku za sprawą Twittera zobaczyło miliony ludzi na całym świecie. To był najbardziej rozpowszechniany tweet na świecie.

16. Właściwa nazwa nadana statuetce to "The Academy Award of Merit"

Jak głosi legenda, to bibliotekarka Akademii widząc statuetkę w 1931 roku, stwierdziła, że przypomina ona jej wujka Oscara Pierce’a. Nazwa ta na tyle się spodobała, że kilka lat później uznano ją za oficjalną.

17. Największym pechowcem oscarowym można mianować Petera O'Toole'a

Aktor był nominowany do statuetki aż 8 razy, ale ani razu nie wygrał. W 2003 roku przyznano mu natomiast honorowego Oscara. Na pociechę.

18. Walt Disney był przyzwyczajony do nominacji

Producent Walt Disney mógł pochwalić się 25 Oscarami (w tym 3 honorowymi) na 59 nominacji (był nominowany co roku od 1942 do 1963) co sprawia, że był osobą, która dostała najwięcej zarówno nominacji jak i nagród... a także, która najwięcej razy przegrywała.

19. Pierwsza transmisja z gali poza granice Stanów Zjednoczonych miała miejsce w 1944 roku

Do tego czasu Galę rozdania Oscarów mogli oglądać wyłącznie amerykańcy widzowie.

