"House of Cards" to serial, o którym każdy wie sporo, choć nie każdy go ogląda. Przedstawia on brudne kulisy amerykańskiej polityki oraz losy fikcyjnego prezydenta Francisa Underwooda (Kevin Spacey) i jego żony Claire (Robin Wright). Polityczny serial ma milionową widownię i zbiera nagrody. Nic dziwnego zatem, że producenci zdecydowali się pokazać pokazać zwiastun 5. sezonu tuż przed inauguracją Donalda Trumpa na prezydenta.

We couldn't possibly comment. @HouseofCards​, May 30. https://t.co/Z9bjsMaOqd

— Netflix US (@netflix) 20 stycznia 2017

Smętnie powiewająca amerykańska flaga... odwrócona?

Oglądacie serial "House of Cards"? Już 30 maja na platformie Netflix ukaże się nowy sezon. Zwiastun prezentuje się dość ponuro, ale jest wierny swej mrocznej stylistyce: pokazuje powiewającą amerykańską flagę, która jest symbolicznie odwrócona. Słychać głosy dzieci, które recytują ślubowanie wierności...

Para bezwzględnych bohaterów kolejny raz pokaże, że cel uświęca środki... Serial uznany jest za jedną z bardziej udanych produkcji ostatnich lat. W całości wyprodukowany dla Netfliksa został wielokrotnie nagrodzony m.in. sześcioma Nagrodami Emmy, które uznaje się nieoficjalnie za telewizyjne Oscary.

