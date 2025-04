Książki są dobre na wszystko. Jesienią i zimą towarzyszą nam w czasie długich, chłodnych wieczorów, a wiosną i latem pozwalają nam fantazjować, a niekiedy nawet zmuszają do refleksji i wywracają życie do góry nogami.

Kochasz czytać książki? My też! Jednak bez bicia przyznajemy, że w ostatnich miesiącach stałyśmy się miłośniczkami audiobooków oraz ebooków. I to z kilku powodów. Po pierwsze, z troski o środowisko staramy się ograniczyć ilość zużywanego papieru. Jedna z redakcyjnych koleżanek niedawno wyznała, że postanowiła kupować wydania papierowe tych książek, które zrobiły na niej ogromne wrażenie i które chce posiadać w swojej biblioteczce. Po części swoją decyzję tłumaczyła też fascynacją minimalizmem – mówi, że im mniej przedmiotów posiada, tym lepiej się czuje. Ciekawe, prawda?

Audiobook - doskonałe zastępstwo muzyki

W audiobookach i ebookach zakochałyśmy się także z innych powodów. Te pierwsze pozwalają nam obcować z najnowszą literaturą polską i światową w momentach, gdy nie możemy sobie pozwolić na spokojny relaks na kanapie z książką w ręku. Audiobooka można słuchać podczas sprzątania czy gotowania, a także w podróży samochodem czy w czasie spaceru. Doskonale zastępuje zwykłą muzykę, a fabuła potrafi czasem wciągnąć tak, że dodatkowe kilometry na rowerze robią się same. Dzięki ogromnemu wyborowi audiobooków, dostępnych w aplikacji Empik Go, „słuchanie” książki może być doskonałą frajdą dla całej rodziny. Po pobraniu aplikacji przez Huawei AppGallery zyskujesz 30-dniowy bezpłatny dostęp do wszystkich audiobooków. Do wyboru mamy nie tylko kryminały, powieści romantyczne czy obyczajowe, ale także poradniki czy literaturę dla najmłodszych. Wykupienie pakietu w Empik Go daje nieograniczony dostęp do kultury, co jest zdecydowanie tańsze niż kupowanie pojedynczych egzemplarzy książek.

Kiedy sprawdzi się ebook?

Ebooki doceniłyśmy już dawno, gdy codzienne dojazdy do pracy były jeszcze normalnością. Dzięki poręcznemu tabletowi MatePad T8 od Huawei, który mieści się w damskiej torebce, najnowsze propozycje wydawnicze miałyśmy zawsze pod ręką. Ebook, jak wcześniej wspomniałyśmy, nie wymaga ścinania drzew i produkcji papieru. W związku z tym zakup takiej książki jest zdecydowanie tańszy, a w abonamencie ilość dostępnych pozycji jest nieograniczona – możesz wracać do powieści, które kochasz, ale też sięgać po nowości bestsellery. Najważniejszą zaletą ebooka jest jednak to, że niezależnie od liczby stron, książka zawsze waży tyle samo… czyli dokładnie tyle, ile tablet. Urządzenie możemy zabrać ze sobą w podróż. W okresie wakacyjnym to rozwiązanie sprawdzi się wręcz doskonale. Rozczarowanie nie wchodzi w grę – jeśli dana książka cię nie wciąga, nie musisz się męczyć, bo po prostu możesz sięgnąć po kolejną pozycję. Rewelacja!

Przedstawiamy 6 audiobooków i ebooków z Empik Go, które warto znać

1. „Teściowe muszą zniknąć” Alek Rogoziński

Na pozór są z dwóch zupełnie różnych bajek. Kazimiera regularnie zasila konto radia Święta Jadwiga i uważa, że największą zmorą naszego kraju są tęczowi, lewactwo i masoni. Maja regularnie paraduje w Marszach Równości, żyje w konkubinacie, a z rzeczy uznawanych za święte uznaje tylko święty spokój. Nic więc dziwnego, że obie serdecznie się nie znoszą. Problem w tym, że syn jednej z nich i córka drugiej są małżeństwem. W dodatku takim, które wpadło w nie lada kłopoty. Kiedy jedno z ich dzieci zostaje oskarżone o morderstwo, a drugie porwane, Kazimiera i Maja muszą połączyć siły, aby udowodnić ich niewinność. Pytanie - czy same się przy tym nie pozabijają?

2. „Dzieci żółtej gwiazdy” Mario Escobar

Sierpień 1942 roku. Bracia Jakob i Moïse Stein przebywają u ciotki w Paryżu, będącym pod nazistowską okupacją. Rodzice chłopców, para znanych dramaturgów, zostawili ich pod opieką ciotki na jakiś czas, zanim znajdą bezpieczną przystań dla rodziny. Przerażająca obława krzyżuje ich plany. Francuska żandarmeria pod rozkazami nazistów aresztuje chłopców i zabiera ich do Vélodrome d’Hiver – ogromnej posępnej budowli w pobliżu wieży Eiffla, gdzie przetrzymywane są tysiące francuskich Żydów. Jakob i Moïse wiedzą, że aby przeżyć, muszą uciekać i odnaleźć rodziców.

3. „Lista, która zmieniła moje życie” Olivia Beirne

Georgia kocha wino, programy reality show i siedzenie na kanapie po pracy. Nie znosi wysokości, sprawdzania swojego konta bankowego, chodzenia na randki oraz aktywności, do których wymagany jest sportowy stanik. I nigdy, przenigdy nie podejmuje żadnego ryzyka. Aż do chwili, kiedy jej piękna i odważna siostra zdaje sobie sprawę, że nie zdoła odhaczyć wszystkiego ze swojej "Listy Rzeczy Do Zrobienia Przed Trzydziestką" i prosi Georgię o pomoc. Georgia ma zaledwie kilka miesięcy, by zmienić swoje życie i dokończyć zadania z listy. Czy będzie na tyle odważna, by dla swojej siostry zaryzykować wszystko? Czy jej życie zmieni się pod wpływem listy?

4. „Antonio” Agnieszka Siepielska

Alyssa Scott nie może się pozbierać po poniżeniu, jakie zafundował jej narzeczony, i to przed ołtarzem! On sobie teraz beztrosko żyje, kiedy ona nie potrafi poskładać złamanego serca. W akcie szaleństwa lub rozpaczy, sama nie wie, kiedy na światłach dostrzega swojego eks w samochodzie, rusza za nim. Trafia do podejrzanej dzielnicy, ale to nie cofa jej przed pragnieniem dokonania zemsty. Gdy tylko widzi samochód Camerona, nie waha się ani chwili. Jednak okazuje się, że auto, które właśnie zdewastowała, nie należało do jej narzeczonego… ale do gangstera Antonio Valentiego. W ten sposób Allysa zaciągnęła dług. I to u samego mafiosa. Ale jeżeli ten myśli, że łatwo odzyska to, co stracił, to bardzo się myli.

5. „Seryjni mordercy” Michelle Kaminsky

W społecznej świadomości uchodzą za przykład tego, jak zły może być człowiek. Jednak w seryjnych mordercach jest też coś, co nas intryguje. Jakie mają IQ? Kim najczęściej są z zawodu? Według jakiego klucza wybierają ofiary? Prowadzą podwójne życie i tej jego dziedziny pomiędzy morderstwami nie ukrywają przed otoczeniem. Wśród przyjaciół i sąsiadów uchodzą zazwyczaj za kulturalnych, miłych ludzi.

Autorka odsłania najciemniejszą stronę ludzkiej natury. Odziera z tajemnicy Anioły Śmierci i Czarne Wdowy. W gęstwinie ciekawostek i nieznanych dotąd faktów stara się udzielić odpowiedzi na pytania o to, jak rodzi się morderca, jak wybiera swoje ofiary, dlaczego przez tak długi czas zostaje niezauważony, i wreszcie – czy możemy go w porę rozpoznać.

6. „Narzeczona” Kiera Cass

Przyszła królowa. Przystojny młody król. Para idealna… Ale czy na pewno? Kiedy król Jameson wybiera jako obiekt swoich uczuć lady Hollis Brite, Hollis jest zaskoczona – i zachwycona. Dorastała na zamku Keresken i podobnie jak wszystkie szlachetnie urodzone panny marzyła o tym, że pewnego dnia król spojrzy właśnie na nią. Zdobycie jego serca to spełnienie wszystkich jej pragnień. Jednakże Hollis już niebawem zaczyna sobie uświadamiać, że pokochanie króla i zostanie królową może nie być tak szczęśliwym losem, jak jej się wydawało. Kiedy zaś spotyka chłopaka, który potrafi dostrzec, co Hollis naprawdę kryje w swoim sercu, dziewczyna uświadamia sobie, że przyszłość, której naprawdę pragnie, jest przyszłością, jakiej nigdy wcześniej sobie nie wyobrażała.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei.