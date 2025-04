Książki, które są warte przeczytania pojawiają się na rynku niemal każdego dnia. Mnóstwo ciekawych książek czasem ginie pod stosem pozycji, które nie są warte poświęcenia im czasu. Zobacz, jakie książki są naszym zdaniem warte przeczytania!

"Jaką książkę polecasz?, "Co ostatnio przeczytałaś?", "Która książka jest dobra?" - pewnie niejednokrotnie spotkałaś się z takim pytaniem lub zadałaś je sama. Nikt z nas nie chce popełnić błędu i spośród stosu woluminów, mniej i bardziej znanych, chce trafić od razu na ciekawą książkę wartą przeczytania.

Książki, które warto przeczytać niezależnie od ich wieku

Są takie książki, które się w ogóle nie starzeją. Historie w nich zawarte poruszają zawsze, nawet, gdy czyta się je po razy kolejny i kolejny... i kolejny. Co roku zestawienie najlepszych książek ,które warto przeczytać, publikują duże magazyny, m.in. TIME, Le Monde czy Polityka. Wśród nich znajdują się m.in. tytuły Hemingweya, Fitzgeralda, Conrada, Wordswortha czy kobiecych pisarek: Austen oraz Bronte. Każdy powinien choć spróbować przejść przez "Ulissesa" Jamesa Joyce'a czy zagłębić się w opowiadania Edgara Alana Poego. To książki, które warto przeczytać (dla młodzieży także), i które się nie starzeją. Jest ich całe mnóstwo, to klasyka literatury!

Nowe ciekawe książki, które warto przeczytać

Uwielbiasz powieści o życiu najbardziej tajemniczych postaci z kart historii? Wolisz trzymające w napięciu historie dramatycznej walki z czasem o życie i zdrowie niewinnych ludzi? A może najchętniej sięgasz po skłaniające do refleksji powieści o ludzkich wyborach i wartościach, jakie rządzą naszym życiem? Wiele ciekawych książek, które warto przeczytać, mają polski paszport. Polscy autorzy są warci nagród, uwagi i międzynarodowego splendoru. Wielu czytelników gromadzi wokół swoich dzieł Szczepan Twardoch ("Drach", "Morfina", "Król"), Joanna Bator ("Ciemno, prawie noc", "Chmurdalia") czy często wymieniana w propozycjach do literackiego Nobla - Olga Tokarczuk ("Podróż ludzi księgi", "Bieguni"). Polska literatura to książki, które warto przeczytać i znać, bo rozwija się prężnie i idzie w zaskakująco dobrym kierunku.

Odrębną kategorią jest literatura traktująca o relacjach damsko-męskich, ciekawe książki psychologiczne. Książki, które warto przeczytać o miłości, nie muszą być szufladkowane jako kobiece - wiele kobiet docenia raczej ciekawe książki o psychologii miłości, relacjach, szukają interesujących książek, które warto przeczytać dla młodzieży. Ambitne książki, które warto przeczytać, mogą mieć teraz różne formy: w galerii znajdziecie interesujące pozycje napisane przez blogerki, sławnych autorów czy lekarzy. Warto przy wyborze książki sugerować się wydawnictwem, autorem, recenzjami - czytanie książek zawsze ma sens!

