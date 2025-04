"Harry Potter", "Władca pierścieni" czy - najbardziej wzruszający film 2016 roku - "Światło między oceanami"... Co łączy te wszystkie książkowe tytuły? Na ich podstawie powstały filmy! To dzięki historiom stworzonym przez pisarzy, powstały kinowe hity. W tym roku także ukaże się sporo ciekawych filmów, opartych o bestsellerowe powieści. Jakie?

1. Krąg, Dave Eggers

Nie bez powodu na otwarciowe zdjęcie wybrałyśmy fotkę Emmy Watson z książką. Film "Krąg" powstał pod reżyserią Jamesa Ponsoldta, a w obsadzie znalazł się m.in. Tom Hanks, John Boyega i właśnie Emma Watson. Światowa premiera odbędzie się w kwietniu 2017 roku, a książka ukazała się w październiku 2015 roku. "The New York Times" określił ją mianem proroczej, a "The Washington Post" - przerażająco wizjonerską.

To historia o Mae Holland, która otrzymuje ofertę pracy w Kręgu (The Circle), najpotężniejszej firmie internetowej na świecie. Autor w genialny sposób rozprawia się z wielkimi korporacjami i obdziera je z otoczki kłamstw, ukazując ich prawdziwą twarz, dalece odbiegającą od wizerunku, jaki próbuje się nam sprzedać. Legendarne warunki pracy i wspaniałe biura tworzone przez technologiczne potęgi mają przyciągać najlepszych. Bardzo szybko pojawiły się też propozycje zekranizowania historii.

2. Ukryte działania, Margot Lee Shetterly

Niezwykła, nieznana do tej pory prawdziwa historia 3 błyskotliwych kobiet afroamerykańskiego pochodzenia, które podjęły pracę dla NASA. Pokonały niewyobrażalne przeszkody społeczne i obyczajowe, pomogły wysłać w kosmos pierwszego Amerykanina, astronautę Johna Glenna. W Stanach Zjednoczonych film wszedł do kin 25 grudnia i wzbudził sensację. W Polsce premiera zapowiedziana jest na 24 lutego, ale może warto zdążyć z przeczytaniem książki? Powieść wprowadza nas w klimat lat 50. i 60 XX wieku. Bez kobiet, amerykański sen o podbijaniu kosmosu prawdopodobnie by się nie ziścił. To właśnie one stoją za sukcesem pierwszej misji - umieszczenia Johna Glenna na ziemskiej orbicie.

Książka przede wszystkim inspiruje, uświadamia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sądząc po pierwszych amerykańskich recenzjach, Theodore’owi Melfiemu, który podjął się reżyserii filmu, udało się uzyskać ten sam efekt. Na ekranie zobaczymy także Kevina Costnera i Kirsten Duns, Jima Parsonsa czy Mahershala Ali. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Pharell Williams. Dużą zasługę w tym sukcesie mają niewątpliwie doskonałe role Taraji P. Henson, Octavi Spencer i Janelle Monáe, które wcieliły się w postaci głównych bohaterek.

3. Morderstwo w Orient Expressie, Agata Christie

Przypadek, w którym ekranizacja jest jedynie pretekstem do sięgnięcia po książkę. "Morderstwo w Orient Expressie" to klasyka kryminału. Książki Agaty Christie i historie w nich zawarte to wręcz gotowe scenariusze filmowe. Premierę filmu zapowiedziano na wrzesień 2017 roku, ale to nie pierwsza próba przeniesienia "Morderstwa..." na ekran. W 1974 roku w rolę głównych bohaterów wcieliły się takie sławy jak Sean Connery oraz Ingrid Bergman, której drugoplanowa postać została nagrodzona Oscarem. W najnowszej ekranizacji pojawi się Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Deep czy Michelle Pfeiffer. Dzieło Christie to opowieść o podróżnych, którzy w środku nocy utknęli w Orient Expressie, odcięci od świata. W zamkniętym od wewnątrz przedziale znajdują zasztyletowanego amerykańskiego milionera. Do akcji wkracza Poiroit. Przesłuchując świadków, ze zdumieniem odkrywa, że wszyscy pasażerowie kłamią. Kto z nich po prostu coś ukrywa, a kto jest mordercą?

4. To, Stephen King

Pozostając w mrocznym klimacie, proponujemy horror dopracowany w najdrobniejszym szczególe. Pomysłowa opowieść, pełne grozy opisy morderstw - książka uchodzi za jeden z najlepszych horrorów jakie do tej pory powstały. Ekranizacji podjął się argentyński reżyser, który ma już spore doświadczenie w produkcji horrorów. Wersja z 1992 roku nie spotkała się ze zbyt dobrymi opiniami – naprawdę nie łatwo jest oddać klimat tego dopracowanego dzieła. Książki Kinga mogą z sukcesem zostać przeniesione na ekran. O tym, czy tak się stało, widzowie przekonają się we wrześniu 2017 roku.

Akcja książki rozgrywa się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku Derry w stanie Maine, w którym dochodzi do serii przerażających zbrodni. Ofiarami są dzieci. Głównym bohaterem jest William Denbrough, któremu okrutny morderca zabił brata. Razem z grupką przyjaciół postanawia odnaleźć sprawcę. Każdy z nich musi zmierzyć się z lękiem: strach objawia się w koszmarach, wszędzie słychać złowrogie szepty, które w końcu przybierają postać przerażającego klauna - Pennywise...

5. Prowadź swój pług przez kości umarłych, Olga Tokarczuk

24 lutego na ekrany kin wchodzi produkcja Agnieszki Hollan pt. "Pokot". Powstała w oparciu o bestsellerową powieść Olgi Tokarczuk, często wymienianej jako polska kandydatka do literackiej Nagrody Nobla.- Słyszałam, że moja powieść to gotowy scenariusz - wspomina Olga Tokarczuk. Film "Pokot" Agnieszki Holland powalczy o Złotego Niedźwiedzia na 67. Festiwalu Berlinale. Zdjęcia plenerowe kręcone były w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie toczy się akcja powieści Tokarczuk. – Było dla mnie ważne, by film powstał właśnie tam, a nie gdzieś pod Warszawą – mówiła pisarka. – Nie sądzę, by jakieś inne miejsce mogło oddać jej atmosferę: złowrogą, ale pełną rozmachu.

Książka "Prowadź swój pług przez kości umarłych" to historia Janiny Duszejko, emerytowanej pani inżynier, która dorabia jako nauczycielka. Kobieta jest wielką miłośniczką zwierząt i jeszcze większą admiratorką twórczości Wiliama Blake’a, którego poglądy próbuje przyłożyć do współczesnej mentalności. Zanurzona po uszy w jego uporządkowanym świecie "Wielkich Wartości" kobieta nie potrafi się pogodzić z rozchwianą moralnością XXI wieku. W tym samym czasie dochodzi do serii osobliwych zabójstw. Duszejko traktuje je jak słuszną karę dla zdemoralizowanych ludzi. Ślady znalezione na miejscach zbrodni wskazują na to, że sprawcami zgonów mogą być zwierzęta, biorące odwet za ludzkie okrucieństwo.

Macie ochotę na książkę czy raczej na seans? W każdym przypadku nie pożałujecie wyboru!

