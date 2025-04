Z pewnością doszły was słuchy o nowej modzie na kolorowanie dla dorosłych! Kredki i kolorowanki to rozrywka dla dzieci, ale dla dorosłych - idealny sposób na odstresowanie. Przedstawiamy kilka ciekawych poropozycji!

Nie tak dawno pisałyśmy wam o wyjątkowym zeszycie "Połącz kropki. Niesamowite miejsca", który także wpisuje się w nurt "odstresowywania" przez zabawę. Niby nic, a działa jak najlepszy antydepresant! Kolorowanki dla dorosłych stały się popularne w zeszłym roku, ale dopiero teraz przeżywają w Polsce swój prawdziwy renesans. Jak grzyby po deszczu wyrastają zeszyty z motywami roślinnymi, zwierzętami, pięknymi miejscami czy reprodukcjami.

Jeśli coś Ci nie wyjdzie, to śmiało wyrwij kartkę i wyrzuć ją do kosza. Możesz wszystko! Chodzi po prostu o to, żebyś zrelaksowała umysł, oczy i zlikwidowała stres. My serdecznie polecamy "Łapacz snów". Przejrzyj galerię!

