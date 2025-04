Kiedy mija wielkanocny rozgardiasz, najchętniej zasiadamy przed telewizorami i włączamy Netflixa, HBO lub wyciągamy płyty na DVD w poszukiwaniu idealnego filmu na Wielkanoc. Nie ma co kryć - najczęściej są to filmy o Jezusie, komedie familijne lub romantyczne oraz bajki dla dzieci, w trakcie których dorośli chcą po prostu odpocząć. Mamy 16 propozycji z każdej kategorii oraz 4 propozycje filmów na Wielkanoc 2021, które są kinowymi świeżynkami.

„Chata”

Film jest przejmującym zapisem losów ojca, którego córka zostaje porwana. Mack nie może pogodzić się z tą stratą, a choć wszystkie poszlaki wskazują na morderstwo, nieodnalezione ciało dziewczynki nie pozwala mu zaznać spokoju.

Mężczyzna popada w depresję, rozpacz i coraz bardziej oddala się od rodziny. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmienia jego życie po raz kolejny, a który zawiera zaproszenie do chaty, w której rozegrał się dramat Missy, jego córki. Nadawcą wydaje się być sam Bóg - Mack postanawia udać się do tego miejsca, by znaleźć odpowiedź, co stało się z jego córeczką, wybaczyć sobie, wybaczyć Bogu.

„Kupiliśmy ZOO”

Wzruszający film na Wielkanoc i nie tylko: samotny ojciec (w tej roli Matt Damon) postanawia zacząć wszystko od nowa i kupuje dom położony na terenie ZOO. Odnajduje tam swoje przeznaczenie, miłość, odnawia stosunki z dziećmi i z samym sobą.

Bliskość zwierząt i natury sprawia, że odkrywa sens życia na nowo i jest gotów na każde poświęcenie w imię zwierząt i ich dobra. Historia tętni szczerością, prawdziwością i radością - bo choć los nie oszczędził tej rodziny, odnaleźli w sobie siłę i wspólny cel.

„Cuda z nieba”

Film jest oparty na prawdziwej historii Annabel Beam, dziewczynki, która za życia odwiedziła Niebo. Nagły, ostry ból, który pewnego dnia obudził dziewczynkę okazał się być objawem nieuleczalnej choroby. Annabel większość dzieciństwa spędziła w szpitalach, przykuta do łóżka przez rzadką chorobę, która nie dawała jej szans na normalne życie. Boje toczone o jej zdrowie sprawiły, że pewnego dnia zaczęła bawić się z siostrami...

Jest to przejmująca i wyciskająca ostatnie łzy historia, będąca świadectwem wiary: Annabel wpadła do środka wielkiego, spróchniałego drzewa z wysokości 9 m. Znaleziono ją tam nieprzytomną - powinna umrzeć, ale obudziła się i opowiedziała niezwykłą historię o tym, jak spotkała Jezusa, a jej choroba cofnęła się.

„Wielkanocna niespodzianka”

Jesto to cukierkowy, pokryty grubą warstwą lukru film o uczuciu, które rodzi się w pracy. Jest to przewidywalna komedia romantyczna o Erin, która kocha swoją pracę i nie ma czasu na miłość. Ta zaskakuje ją podczas wizytacji w fabryce - ona jeszcze nie wie, że przystojny Bryan zaburzy jej uschematyzowane, uporządkowane życie.

„Randki od święta”

Niech nie zwiedzie cię bożonarodzeniowy plakat filmu, bo choć akcja komedii romantycznej zawiązuje się w okresie Bożego Narodzenia, to trwa również w kolejnych miesiącach! Urocza i nieco krnąbrna samotna blondynka poznaje równie uroczego, a i krnąbrnego przystojniaka. Żadne z nich nie widzi się w związku, ale łączy ich jedno: brak drugiej połówki na tzw. okazje, czyli święta, wesela, urodziny.

Zawiązują umowę, że razem będą chodzić na tzw. rodzinne randki i spotkania - co z tego wyniknie? Film można obejrzeć na platformie Netflix.

„Młody Mesjasz”

Ten film na Wielkanoc znalazł się w zestawieniu nieprzypadkowo: na okoliczność świąt warto usiąść przed ekranem i obejrzeć opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa. Widz ogląda nie mękę dorosłego mężczyzny, trud życia i bolączki, a obraz dziecka, które żyje wiedzac, że jest dzieckiem Boga. Nieprzeciętnego kilkulatka, który dorasta na ekranie na oczach widzów - ta perspektywa sprawia, że ten film wielkanocny mogą oglądać zarówno dorośli, jak i dzieci.

„Tam, gdzie mieszka Bóg”

To jedyny film, w którym występuje sam Papież Franciszek. Jest to doskonała propozycja kinowa na Wielkanoc 2021: mały chłopiec ucieka z domu, by dostać się do sanktuarium. W ślad za nim podąża czwórka jego przyjaciół, którzy nie chcą pozwolić mu na samotną wyprawę.

Film jest nie tylko o Bogu, lecz także o nadziei, odwadze, przyjaźni i dedykowany dzieciom i dorosłym. Podnosi na duchu, poprawia nastrój, a przy okazji jest zrealizowany w pięknych rejonach Patagonii.

„Pasja”

To jeden z najsłynniejszych filmów o Jezusie na Wielkanoc. Męka Chrystusa i śmierć jest pokazana w bardzo realistyczny sposób, bez ozdobników i cenzury. Mel Gibson w roli reżysera podkreślał, że to jego największy i najważniejszy film. „Pasja” została nakręcona z rozmachem, ale bez kiczu, przesady, infantylności, rejestrując ostatnie 12 godzin życia Chrystusa - najczarniejszych w jego życiu.

Nie jest jedynie dla chrześcijan - to film, po którego seansie w kinie ludzie wychodzili z nieopróżnionymi kubkami popcornów i napojów, a z twarzami lśniącymi od łez. Zawiera brutalne sceny.

„Naprzód”

Jeśli jesteś rodzicem, to doskonale orientujesz się w kinowych nowościach dla dzieci, niemniej jednak rok 2020 nie był typowym okresem śledzenia filmowych nowinek. Tymczasem w ubiegłym roku wyszła animacja pt. „ Naprzód” - nie ma związku z Wielkanocą, ale jest duża szansa, że jeszcze o niej nie słyszałaś.

Pixar proponuje młodym (i większym) widzom powrót do świata prawdziwej magii. Film opowiada o poszukiwaniu ojca, nadziei i wielkiej tęsknocie, a wszystko to jest okraszone dużą doza fantazji, humoru i czarów Nie jest to łzawa opowieść, ale z pewnością sięga głęboko do serca.

„Hop”

Animacja skupia się na historii wielkanocnego zająca, który na przekór rodzinnym tradycjom, chce zrobić karierę w Hollywood. Pewnego dnia uderza w niego samochód - złamana noga sprawia, że zajączek nie może podjąć swoich świątecznych obowiązków. Aby ocalić Wielkanoc, do działania zostaje zmuszony „ludzki” bohater, który potrącił zajączka. Co z tego wyniknie?

„Zając Max ratuje Wielkanoc”

Max to mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, by dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę - w trakcie popisów samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie – niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się czas.

W jego centrum znajduje się starodawny gmach, w którym ukryto Złotą Pisankę – przedmiot dający zajączkom magiczną moc. W trakcie zdumiewających przygód, walki ze złem i próby powrotu do domu, odkryje wielką tajemnicę Zająca Wielkanocnego.

„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego życie zostało brutalnie przerwane: został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Przez blisko dwie dekady był bity, zastraszany, a po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy zajęli się jego sprawą. Cała Polska żyła uniewinnieniem Tomka Komendy.

„Psy 3. W imię zasad”

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową Polskę. Nie jest możliwe, aby powrót do nowych realiów po latach odsiadki przebiegł gładko - świat nie jest takim, jakim był „za jego czasów”. Jedynie zepsucie i korupcja nadal błyszczą jak za dawnych lat. Franz Maurer, człowiek, który ostatnie 25 lat nie uczestniczył w wydarzeniach kryminalnego świata, zapragnie udowodnić, że stare zasady nie umarły.

David Attenborough: życie na naszej planecie

To jedna z najbardziej oryginalnych i pięknych realizacji, którą można zobaczyć na platformie Netflix. Film dokumentalny opowiada historię życia na naszej planecie z punktu widzenia mężczyzny, który zna świat natury lepiej niż ktokolwiek inny na świecie. W ciągu 93 lat życia Attenborough odwiedził każdy kontynent, badał nieskalane ludzką stopą miejsca na Ziemi. Film analizuje przeszłość i rzuca światło na wyzwania, przed jakimi stoi nasza planeta i my sami.

Greenland

To nowy film, który ukazał się w 2020 roku i traktuje o zbliżającej się katastrofie. Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą. Inżynier John Garrity i jego rodzina trafili do grupy wybrańców, którym władze zaoferowały bezpieczne schronienie w tajnym bunkrze. Świat pogrąża się w chaosie: służby tracą kontrolę nad sytuacją.

