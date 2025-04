Wielkanocny obiad zwykle różni się od tradycyjnego. Na stole królują mięsa na ciepło, faszerowane jajka, a także aromatyczne pasztety oraz sałatki. Pomimo że podczas okresu wielkanocnego zdecydowanie dominują przepisy na wielkanocne śniadanie, wielkanocny obiad może być prawdziwą ucztą dla zmysłów.

Wielkanocny obiad zaczyna się zwykle od podania ciepłej zupy. Po chwili od pojawienia się gości na stole pojawia się zazwyczaj waza z aromatyczną zupą — potrawy wielkanocne na obiad to też pełne smaku buliony, żurek czy kremy chrzanowe. Tradycyjny niedzielny rosół zazwyczaj jest drobiowy lub wołowy.

W święta warto pozwolić zupie dłużej nasycać się w garnku smakami — spróbuj przepisu na bulion wołowy z dodatkiem drobiu. Możesz podawać go z kaszą manną lub niesłonym makaronem.

Składniki:

1,5 kg wołowiny (np. szponder, pręga),

0,5 kości wołowych bez szpiku,

0,5 kg dag udek drobiowych,

5l wody (orientacyjnie),

duży pęczek włoszczyzny,

3 kawałki grzybów suszonych,

3 suszone śliwki,

ziele angielskie,

ćwiartka kapusty,

natka pietruszki,

pieprz w ziarnach,

4 liście laurowe,

sól.

Sposób przygotowania:

Bulion wołowy wymaga włożenia mięsa do zimnej wody i doprowadzenia jej do wrzenia. Następnie zagotowaną wodę wraz z szumowinami wylej i zalej mięso ponownie zimną wodą. Zagotuj. Do gotującej się wody dodawaj obrane warzywa, przyprawy, grzyby i śliwki. Kiedy woda zacznie bulgotać, zmniejsz ogień, by wywar tylko lekko pracował na ogniu. Pozostaw rosół w spokoju — nie mieszaj go łyżką! Drób wyjmij po 1,5h od momentu zagotowania — podobnie możesz zrobić z warzywami. Czas gotowania się mięsa wołowego w rosole na małym ogniu to 3-4 godziny, czyli do miękkości.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby żurek wykorzystany podczas śniadania podać także na obiad. Do jego przygotowania potrzebne będą:

ok. 500 g surowej białej kiełbasy

pęczek włoszczyzny

średniej wielkości cebula

ok. 1/2 litra zakwasu na żurek

sól i pieprz

majeranek

kilka listków laurowych

kilka ziarenek ziela angielskiego

ugotowane jajka

1-2 sztuki suszonych grzybów

świeżo starty chrzan

Sposób przygotowania:

Obierz warzywa i włóż do dużego garnka. Wlej ok. 1.5 litra wody, a następnie zagotuj i zmniejsz ogień, aby całość powoli się gotowała (jak mawiają babcie - "niech tylko pyrka"). Gotuj pod przykryciem ok. 40 minut. Dodaj dobrze opłukaną kiełbasę, grzyby i gotuj wszystko razem przez 15-20 minut. Kiełbasę możesz dodatkowo pokroić na kilkucentymetrowe kawałki. Przecedź cały wywar, pozostawiają warzywa i bulion osobno. Dodaj dobrze wymieszany zakwas do bulionu (małymi porcjami w ilości wedle uznania) i dokładnie wymieszaj, aby całość dobrze się połączyła. Gotuj jeszcze kilka minut, aż zupa zgęstnieje. Następnie dopraw przyprawami. Opcjonalnie możesz także zabielić żurek odrobiną śmietany. Podawaj z pokrojoną kiełbasa i ugotowanymi jajkami, a także świeżym chlebem oraz startym chrzanem.

fot. Wielkanocny żurek z białą kiełbasą/Adobe Stock, Ryba Sisters

Tak przygotowany żurek to idealna propozycja na wielkanocny obiad.

Nie da się ukryć, że obiad wielkanocny mięsem stoi - najpopularniejszym wyborem jest schab pieczony czy faszerowana pierś z indyka. Jeśli pierwszą obiadową potrawą wielkanocną był żurek z kiełbasą i jajkiem, to na drugie danie nie podawaj pieczonej kiełbasy z chrzanem czy ćwikłą, bo co za dużo, to niezdrowo.

Stosuj się do zasady, że jeśli jedno danie wymagało od ciebie dużo wysiłku i czasu (np. bulion wołowy, krem z chrzanu), to drugie niech będzie mniej pracochłonne.

Indyk to bardzo delikatne i chude mięso, a więc będzie świetnym uzupełnieniem nieco bardziej tłustego żurku z dodatkiem kiełbasy czy boczku. Aby go przygotować, potrzebujesz:

ok. 800 g piersi z indyka

opakowanie mrożonego szpinaku

250 g pieczarek

1/2 szklanki śmietany

150 g startego żółtego sera

świeży tymianek

ok. 40 g masła

gałka muszkatołowa

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 180 stopni, grzanie góra-dół. Mięso z indyka dokładnie umyj, osusz i delikatnie rozbij. Posyp solą i pieprzem. Na maśle podsmaż pokrojone w kostkę pieczarki, a następnie dodaj szpinak i duś pod przykryciem ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając. Dodaj gałkę muszkatołową, sól oraz pieprz, a także połowę startego sera. Dokładnie wymieszaj, a na koniec dodaj śmietanę i wszystko dokładnie połącz. Nałóż farsz na pierś z indyka, a następnie zawiń w rulon. Możesz dodatkowo zabezpieczyć całość specjalnymi szpikulcami do mięs albo wykałaczkami. Tak przygotowane mięso ułóż w naczyniu żaroodpornym, na wierzch ułóż tymianek i posyp całość pozostałym serem. Włóż do nagrzanego piekarnika i piecz ok. 50-60 minut.

fot. Pieczony indyk ze szpinakiem/Adobe Stock, Kamila Cyganek

Warto postawić na klasyczny schab pieczony w niskiej temperaturze. Jest miękki i soczysty. Sekretem jest brak soli i długie pieczenie (włóż go do piekarnika na ok. 4 godziny przed przybyciem gości). Możesz go podać z ziemniakami lub kluskami śląskimi z dodatkiem surówki.

Składniki:

2 kg schabu bez kości,

3 ząbki czosnku,

olej rzepakowy,

pół opakowania ziół prowansalskich lub tymianku,

biały pieprz (lub ziołowy).

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę: czosnek posiekaj drobno wraz z ziołami prowansalskimi, dodaj biały pieprz i rozcieraj całość nożem na desce. Nastaw piekarnik na 80°C. Schab umyj, oczyść i osusz dokładnie ręcznikiem papierowym. Wetrzyj w mięso przyprawy z czosnkiem i odstaw. Rozgrzej patelnię z olejem rzepakowym. Połóż na niej mięso i obsmażaj do uzyskania złotego koloru. Przełóż schab do naczynia żaroodpornego. Przygotuj naczynie żaroodporne, włóż do niego schab na 3,5-4 godziny w zależności od tego, czy kawałek schabu jest bardziej wąski, czy szeroki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.04.2014.

fot. Pieczony wielkanocny schab/Adobe Stock, zi3000

