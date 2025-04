Dla kogo zabawa w szycie szmacianego króliczka?

Twojemu smykowi znudziło się coroczne malowanie jajek, przystrajanie święconki i ozdabianie mieszkania baziami? Jeśli tak, ta propozycja jest dla was idealna! Prezentujemy sposób wykonania maskotki wielkanocnej - szmacianego króliczka. Choć jest on zbyt trudny, by smyk samodzielnie złapał za igłę i nitkę, z twoją pomocą uda się wam stworzyć przepiękną maskotkę.

Zobacz, jak krok po kroku przygotować materiały do uszycia króliczka i pokaż malcowi, jaki masz plan na wielkanocną zabawę w domu. Będzie na pewno zachwycony taką miłą odmianą.

Zapraszamy!

