Widzieliśmy ją już w roli przebojowej, zaradnej blondynki, a teraz przyszła pora na... zagubioną i nierozgarniętą policjantkę. "Gorący pościg" w reżyserii Anne Fletcher wejdzie na ekrany kin już 15 maja. Czego możecie się spodziewać?

"Gorący pościg": o czym jest film?

Gdy obejrzycie galerię ze zdjęciami pochodzącymi z filmu, to szybko odgadniecie, że "Gorący pościg" jest niczym innym , jak absolutnie zabawną komedią. Seksowny świadek koronny (Sofia Vergara) decyduje się zeznawać na niekorzyść mafii, do ktorej przynależał. Potrzebuje ochrony! Na pomoc przybywa totalnie nieogarnięta policyjna obstawa: policjantka Cooper (Reese Witherspoon) ma za zadanie chronić Daniellę i dojechać cała na przesłuchanie w sądzie, ale czy to jej się uda?

Gorące kobiety w "Gorącym pościgu"

Ten ekscentryczny duet trudno traktować poważnie, ale ich zeznania mogą zaprowadzić szefa kolumbijskiego kartelu za kraty. Czy dadzą radę dojechać na czas i miejsce w jednym kawałku? Łatwo nie będzie, bo za nimi rusza bezwzględna mafia i skorumpowani gliniarze, którzy chcą je zlikwidować. Nowicjuszka w mundurze i latynoska seksbomba będą musiały dokonać niemożliwego – współpracować! Ten komediowy pościg pełen gagów i niespodziewanych zwrotów akcji zostawia w tyle nawet przebojowych "Millerów" czy "Zabójczą broń". Obejrzyjcie galerię z kadrami z tej przezabawnej komedii!

