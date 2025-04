Co nowego pojawi się na ekranach kin już w ten weekend? Wyjątkowo, bo w czwartek 7 maja, będzie miała miejsce premiera światowego hitu, który już okrzyknięty jest hitem: "Avengers: Czas Ultrona". Prócz tej produkcji sci-fi, w ofercie znalazły się także inne filmowe nowości. Na coś się skusisz?

Reklama

3 majówkowe premiery filmowe

Na co do kina w maju?

Oczywiście życzymy sobie, by drugi majowy weekend upłynął pod znakiem pięknej i słonecznej pogody. Wiosenna aura nie idzie w parze w przesiadywaniu ciasnej i dusznej kinowej sali, jednakże jeśli najdzie was ochota, zachęcamy do skorzystania z oferty sieci kin. W nadchodzący weekend, już 8 maja, pojawi się 5 premier filmowych, z których każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie i przeczytajcie ich krótkie opisy, jakie dla was przygotowałyśmy, a potem wybierzcie się do kina, bo warto!

Reklama

Więcej:

Co najchętniej czytają Polki? Oto top lista!

Edyta Górniak zadba o karierę syna?

Majowe nowości filmowe