"Women love..." to cykl spotkań organizowanych przez klub Warszawa Kobiet, których celem jest przede wszystkim zmotywowanie i zainspirowanie kobiet do podejmowania wyzwań, realizacji wyznaczonych celów. Odbywające się cyklicznie spotkania poświęcone są wcześniej wybranej tematyce. 20 października (czwartek) w klubie Syreni Śpiew poruszone zostaną zagadnienia związane z działem health&beauty. Uczestniczki m.in. poznają techniki manicure'u hybrydowego oraz dowiedzą się czym są koktajle kolagenowe.

Reklama

Women love... zbadaj się

Warto jednak pamiętać, że spotkania "Women love...", czyli Dzień Różowej Wstążki z Warszawą Kobiet to przede wszystkim edukowanie kobiet na temat raka piersi i zachęcenie do wykonania profilaktycznych badań. Dlatego też podczas trwania wydarzenia uczestniczki będą mogły wziąć udział w wykładach: "Technika samobadania piersi" przygotowanego przez Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum, czy "Rak to wyzwanie, a nie wyrok" prowadzonego przez Małgorzatę Ciszewską-Koronę.

Wspieraj! Pomagaj!

Dzień Różowej Wstążki z Warszawą Kobiet organizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Amazonki" Warszawa-Centrum i ma charakter charytatywny. Podczas trwania wydarzenia bedzie można zakupić karty klubu Warszawa Kobiet "SIREN", które upoważniają do bezpłatnego wstępu do klubu Syreni Śpiew przez cały rok. Część dochodu ze sprzedaży kart przekazana zostanie na rzecz Stowarzyszenia "Amazonki" Warszawa-Centrum

Muzyczna niespodzianka

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marika Marta Kosakowska. autorka słów i muzyki, artystka sceniczna, która najnowszym albumem dokonuje stylistycznego przełomu w swojej karierze. Płyta jest poetycka w warstwie tekstowej, elektroniczna, avant-popowa w warstwie muzycznej. Wzbogaca ją kwartet smyczkowy Fair Play Quartet i głosy gości, wśród których są Xxanaxx, Skubas, Buslav, Grubson. Nowa Marika to poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze pytania i nieustająca wiara w sens życia, działania i czucia. Jest intymnie i angażująco. Intensywnie jest też na koncertach.

Spotkanie odbędzie się 20 października (czwartek), o godzinie 18:00 w klubie Syreni Śpiew. Wstęp jest bezpłatny! Więcej informacji można uzyskać na facebooku.

Program spotkania:

18:00 – Rozpoczęcie wieczoru

Strefa health & beauty:

STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” WARSZAWA-CENTRUM – Technika samobadania piersi

FIT UP CLINIC – Medyczna analiza składu ciała oraz konsultacja dietetyczna

MANIKULTURA – Manicure hybrydowy

BARBARIUS – Stylizacja fryzur

COLLAGEN SHOP – koktajle kolagenowe

FIGLE MIGLE CANDYBAR– Candy Bar

Część oficjalna – prelekcje

Reklama

19:00 – przywitanie gości

19:30 – „Rak to wyzwanie, a nie wyrok” - MAŁGORZATA CISZEWSKA - KORONA

20:00 - „Od przytłoczenia do harmonii i zadowolenia” - ROBERT OLIŃSKI

20:30 – „Motywacja i odwaga życiowa” - Gość Specjalny – MARTA KOSAKOWSKA

21:00 – Losowanie nagród

21:30 – 00:00 - Specjalna czwartkowa impreza z ambasadorką Syreniego Śpiewu – PANNA MALINA

Udział w wydarzeniu pomoże ci w realizacji siebie i swoich pasji, a także zawrzeć nowe znajomości.