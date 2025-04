Wyreżyserowany przez laureatkę Oscara Sofię Coppolę („Między słowami”), opowiada o grupie nastoletnich włamywaczy, obsesyjnie pragnących zbliżyć się do świata gwiazd.



W poszukiwaniu ekstremalnych wrażeń, grupa Bling Ring zakrada się do domów hollywoodzkich celebrytów, gdzie dokonuje rozbojów. Magia luksusowych marek i wszechobecny glamour wydają się młodocianym złodziejom przepustką do lepszego życia. To co zakazane, niesie za sobą jednak konsekwencje. „Bling Ring” ukazuje portret pokolenia zawieszonego między sławą a rzeczywistością. W obsadzie znaleźli się m.in. Emma Watson („Harry Potter”), Leslie Mann („Wpadka”) oraz Gavin Rossdale (lider zespołu Bush).



To była głośna sprawa. Od października 2008 do września 2009 roku w Hollywood działała grupa młodocianych przestępców, których ofiarą padło ponad 30 celebrytów. Nazywano ją Bling Ring, albo też Hollywood Burglars. Wśród ofiar (łącznie łupy miały wartość ponad 3 milionów dolarów) była m.in. Paris Hilton (okradziona kilkakrotnie), Orlando Bloom i Miranda Kerr, Lindsay Lohan, Brian Austin Green i Megan Fox. Grupa siedmiu osób (3 chłopaków, 4 dziewczyny) pochodziła z miasteczka Calabasas w San Fernando Valley; niektórzy z nich byli dobrze sytuowani. Kradli głównie biżuterię i luksusowe ubrania, byli uzależnieni od narkotyków i alkoholu. W 2009 roku grupę rozbito. Zapadły wyroki więzienia. Jedna z dziewcząt, Alexis Neiers, była uczestniczką reality show „Pretty Wild”. Prasa opisała dokładnie tę historię, oceniając ją jako skutek zgubnego wpływu celebryckiej kultury na młodych ludzi.



„Bling Ring” w kinach od 21 czerwca!

