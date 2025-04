Szef-krytyk postępuje w taki sposób, jakby nie było dla niego ważne czy pracujesz dobrze, czy źle. I tak efekty twoich wysiłków zawsze kwituje w taki sam sposób – krytyką. Bierzesz te uwagi do siebie i stajesz na głowie, by pracować szybciej, lepiej i za wszelką cenę uniknąć błędów? Zależy ci, by przełożony docenił twój wysiłek? To wszystko na nic, bo jedynym, co usłyszysz od przełożonego będzie - krytyka.

Reklama

Czy musi to tak wyglądać? Na szczęście nie! Zawsze możesz zrobić coś, aby przeciwstawić się jego zachowaniu i ochronić siebie. Jak radzić sobie z szefem, który nadmiernie krytykuje? Oto kilka wskazówek.



Jak radzić sobie z krytyką w pracy?



Nie daj się ponieść emocjom

Strumień krytyki z ust szefa może wywołać w tobie chęć słownego ataku. Tyle, że w ten sposób nie poradzisz sobie z sytuacją. Jeśli nie zdołasz powstrzymać emocji, wyjdziesz na histeryczkę. Lepiej ochłonąć i odpowiedzieć na krytykę szefa używając racjonalnych, przemyślanych i przygotowanych wcześniej argumentów.



Posłuż się analogią

Celem rozmowy z szefem-krytykiem jest uświadomienie mu, jak jego przesadnie surowa ocena wpływa na twoją pracę. Możesz powiedzieć mu o tym wprost albo posłużyć się analogią. Dzięki niej szef może zobaczyć sytuację w nowym kontekście. Przełożonego zespołu można porównać do trenera i powiedzieć, np. "Trener mobilizuje do wysiłku swoich zawodników, a negatywne opinie równoważy pozytywnymi. Jeśli będzie pan/pani nieustannie krytykować swoich zawodników, stracą pewność siebie, co źle wpłynie na wyniki. Czy właśnie tego pan/pani chce?"



Zadbaj o siebie

Jak radzić sobie z szefem, który nadmiernie krytykuje? Bez względu na to, ile wysiłku włożysz w to, by poprawić sytuację, szef może zareagować negatywnie na twoje działania. Wtedy warto zastanowić się nad tym, czy nie poszukać innej pracy i nie zrezygnować z obecnego stanowiska.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:

Jak radzić sobie z szefem–sabotażystą?

Jak radzić sobie z szefem–oskarżycielem?

Jak radzić sobie z szefem–poganiaczem?

Jak radzić sobie z szefem, który wszystko kontroluje?

Reklama

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".