Na początku współpracy z szefem–poganiaczem niewolników być może schlebiało ci to, że angażuje cię w tak wiele zadań. Uważałaś to za dowód, iż twój szef cię ceni. Niestety dość szybko stało się jasne, że bombardowana nowymi zadaniami nie możesz należycie wykonywać swoich obowiązków, zaniedbujesz życie towarzyskie, rodzinne i nie masz możliwości inwestowania we własny rozwój. Chcesz to zmienić? Musisz wiedzieć, jak radzić sobie z szefem–poganiaczem.

Jak radzić sobie z poganianiem w pracy?



Nie mieszaj w to spraw osobistych

Nie przyznawaj się szefowi, że przeładowanie pracą ma negatywny wpływ na twoje życie osobiste. To kompletnie go nie interesuje! Natomiast warto, byś porozmawiała z nim o tym, jak jego styl zarządzania wpływa na efektywność twojej pracy.



Daj odpór

Wyraźnie zakomunikuj przełożonemu, że przeładowanie obowiązkami uniemożliwia ci wykonywanie ich tak, jak powinnaś. Mów otwarcie, ile czasu potrzebujesz na zrealizowanie poszczególnych zadań. podkreśl, że nie chcesz przecież "zawalać" terminów!



Odwróć role

Dopóki nie zaczniesz komunikować szefowi, że zarzuca cię zbyt wieloma obowiązkami, dopuóty on będzie postępować w przyjęty przez siebie sposób. Możesz zapytać przełożonego, jak według niego najefektywniej poradzić sobie z nadmiarem obowiązków. To stworzy możliwość otwartej rozmowy o systemie produktywnym dla obu stron.

