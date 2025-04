Szef–sabotażysta jest trudny do zidentyfikowania. Początkowo może robić wrażenie osoby wspierającej cię w realizowaniu obowiązków. Jest miły, uczynny, otwarty. Postępuje tak, że wydaje się, iż jest zadowolony z tego, jak wypełniasz swoje zadania. Ale gdy przychodzi do oceny twojej pracy, wychodzi szydło z worka. Nagle okazuje się bowiem, że wszystko robiłaś nie tak. Czujesz się wykorzystana i oszukana. Byłoby inaczej, gdybyś wiedziała, z kim masz do czynienia. Jak radzić sobie z szefem–sabotażystą? Oto kilka wskazówek.

Jak radzić sobie z sabotażem w pracy?



Miej to na piśmie

Podejrzewasz, że twój przełożony jest sabotażystą? Postaraj się zgromadzić jak najpełniejszą dokumentację swojej pracy. Po zakończeniu kolejnych jej etapów, proś o ocenę na piśmie. To bardzo ważne! W razie konfliktu, taki papier może ochronić cię przed utratą premii, a nawet posady.



Nie daj się zwieść

Przeanalizuj zachowanie swojego szefa. Zwykłą uprzejmość w pierwszej chwili łatwo pomylić z prawdziwym wsparciem. Zwykle jednak jest tak, że gdy sabotażysta zdobędzie twoje zaufanie, zaczynają pojawiać się pierwsze efekty sabotującego stylu kierowania zespołem. Nie przeocz ich!



Poćwicz asertywność

Jak radzić sobie z szefem–sabotażystą? Gdy zauważysz, że twój szef cię sabotuje, porozmawiaj z nim o tym otwarcie. Powiedz wprost, że aby wasza współpraca była efektywna, przełożony powinien być z tobą szczery. Tylko w ten sposób będziecie bowiem w stanie zrealizować stojące przed wami zadania.

