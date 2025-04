Zastanawiasz się, dlaczego twój szef wciąż obwinia ciebie i twoich współpracowników o błędy, których nie popełniliście? Najprawdopodobniej sądzi, że dzięki temu nikt nie zauważy jego niedociągnięć i wyda się kryształowy. Poza tym takie postępowanie służy uwolnieniu się od odpowiedzialności. Gdy coś nie wyjdzie, łatwiej obarczyć winą szeregowego pracownika niż wziąć ją na siebie. Jak radzić sobie z szefem–oskarżycielem? Przede wszystkim zabezpieczyć się przed niesprawiedliwymi oskarżeniami. Jak to zrobić?

Reklama



Jak radzić sobie z oskarżeniami w pracy?



Ustalenia zawieraj na piśmie

Miej pełną dokumentację swojej pracy. Gromadź polecenia swojego szefa i informacje zwrotne o zadaniach, które wykonałaś. Zachowuj wszystkie istotne maile i papiery – oceny, podsumowania, bilanse. Nigdy nie wiadomo, kiedy będą mogły się przydać!



Nie przepraszaj bez powodu

Jeśli nie jesteś winna jakiejś sytuacji, nie przepraszaj. Przepraszająca postawa podkopuje autorytet, ponieważ sprawia, że bierzesz na siebie winę za coś, za co nie ponosisz odpowiedzialności, a tym samym stajesz się łatwym celem krytyki. Jeśli będziesz za wszystko przepraszać, twój szef rzeczywiście w końcu uwierzy, że to co się stało jest twoją winą.



Poszukaj wsparcia innych

Jak radzić sobie z szefem–oskarżycielem? To trudne, jeśli działasz w pojedynkę. Weź jednak pod uwagę, że najprawdopodobniej nie tylko ty masz ten problem, pozostali pracownicy także. W takiej sytuacji najlepiej stworzyć wspólny front, który pozwoli wzajemnie się ochronić. Twój szef ma zwyczaj ustnego wydawania poleceń, a potem wypiera się swoich słów? Od dziś na rozmowy z nim postaraj się chodzić razem z koleżanką. Trudniej kłamać, gdy w rozmowie brał udział bezstronny świadek.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Przeczytaj:

Jak radzić sobie z szefem–sabotażystą?

Jak radzić sobie z szefem–poganiaczem?

Jak radzić sobie z szefem, który wszystko kontroluje?

Reklama

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".