Japonki to lekkie, wygodne i modne klapki na lato. Ich cechą charakterystyczną jest pasek pomiędzy paluchem z drugim palcem stopy. Ten rodzaj obuwia idealnie nadaje się na upalne dni. Sprawdza się na basen i na plażę, lecz nie tylko! Obecnie japonki są również elementem letniego stylu casualowego.

Reklama

Spis treści:

Japonki to najmodniejsze i najpopularniejsze klapki. Są obowiązkowym elementem letniej garderoby. Od wielu lat stanowią kanon letniego stylu. Ich główną zaletą jest wygoda. Stopy mają zapewniony komfort nawet w czasie najgorętszych dni. Do tego łatwo je założyć i zdjąć, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdzają się w czasie wakacji.

Dawniej ten rodzaj klapek był dozwolony jedynie na basen lub plażę. Jednak te czasy to już przeszłość! Klapki przebojem weszły do codziennej mody. Nikogo już nie dziwi, kiedy pojawiają się jako dodatek do stylizacji w miejskim stylu.

Świetnie pasują do szortów z wysokim stanem, wiklinowych koszyków i innych letnich trendów. Ale uwaga! W tym sezonie styliści proponują, by japonki łączyć sukienkami maxi. Również tymi eleganckimi! Ten trend opanował modę uliczną w europejskich stolicach mody.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Wybór jest ogromny! Modne japonki znajduję się w ofercie każdej marki obuwniczej i każdej sieciówki. Najwięcej jest modeli z gumy lub silikonu, czyli takich, które nadają się na basem lub plażę. To najbardziej praktyczny wybór. Jeśli zdecyduje się na markowe klapki dobrej jakości, jest duża szansa, że posłużą ci dłużej niż przez jeden sezon.

Letnie buty w kolorze srebra lub złota to trend, który wraca niemal co roku. Powód? Metaliczne kolory rewelacyjnie wyglądają na opalonych nogach. Czy pospolite japonki również mogą rozbłysnąć blaskiem w stylu glamour? Oczywiście!

Najmodniejsze buty sezonu w promocji. Wejdź na Modago.pl i kup sobie nowe sandały i klapki na lato.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Alexandre Birman

Elegantki będą zachwycone modelami z ozdobami np. kwiatami lub aplikacjami. Ale uwaga! Takie buty przyciągają uwagę do stóp, więc perfekcyjny pedicure jest obowiązkowy.

10 najmodniejszych modeli klapek na lato 2019

Powodzeniem cieszą się również japonki na korkowej podeszwie. To idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie wygodę, a także ponadczasowy styl. Takie buty to inwestycja na lata.

Na następnych stronach znajdziesz najładniejsze japonki tego sezonu!

Reklama

Przeczytaj:

Espadryle na lato - stylowe modele znanych marek

Najmodniejsze sandały na lato 2019