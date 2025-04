Szydełkowanie ma same zalety: poprawia sprawność manualną, jest jak relaksująca medytacja, jest zajęciem twórczym i kreatywnym, pozwala tworzyć rzeczy użytkowe i ozdoby. Łatwo się go nauczyć, choć aby mieć wprawę, trzeba trochę poćwiczyć – później można szydełkować niemal z zamkniętymi oczami. Po opanowaniu podstaw i przy odrobinie praktyki można już pokusić się o tworzenie własnych projektów. I je realizować!

Szydełkowanie jest popularne w wielu krajach na całym świecie i ma swoje własne tradycje i style w zależności od regionu. Jest to także popularne hobby dla wielu osób, które cenią sobie tworzenie własnych unikatowych przedmiotów i wyrażanie swojej kreatywności. Ty też możesz szydełkować, jeśli poznasz jego podstawy, Oto one.

Podstawy szydełkowania

Nauka szydełkowania nie jest trudna. Wystarczy poznać podstawowe ściegi, których jest dosłownie kilka. Stosuje się je przy wszystkich rozmiarach szydełek i przy wszystkich rodzajach włóczek i nici. Jak zacząć szydełkować? To prostsze niż myślisz! Chyba nawet prostsze niż robienie na drutach, ponieważ tutaj jest do opanowania tylko jedno narzędzie. Oto 5 podstawowych technik szydełkowania.

Metoda szydełkowania: oczko łańcuszkowe – ang: chain

rys. Metoda szydełkowania: ścieg łańcuszkowy/ redakcja polki.pl

Metoda ta polega na przeciąganiu nitki przez poprzednią pętelkę. Przez powtarzanie tej czynności powstaje łańcuszek. Stąd nazwa oczka.

Metoda szydełkowania: oczko zamykające (przeciągnięte)

rys. Oczko zamykające w szydełkowaniu/ redakcja polki.pl

W niektórych pismach nazywane oczkiem ścisłym. Używane głównie pod koniec robótki, aby zakończyć ładnie brzeg, ewentualnie też gdy chcemy ominąć we wzorze jedno oczko, robimy oczko przeciągnięte w jego miejsce.

Wbijamy szydełko w oczko, nabieramy nitkę i przeciągamy ją jednym ruchem przez to oczko i przez oczko na szydełku.

Metoda szydełkowania: oczko ścisłe – ang: single crochet

rys. Metoda szydełkowania: oczko ścisłe/ redakcja polki.pl

W niektórych opisach może być nazywane półsłupkiem. Niestety nie ma jednolitego nazewnictwa w szydełkowaniu i równolegle funkcjonują dwie szkoły. Oczko ścisłe to najpopularniejszy ścieg szydełkowania, najczęściej używany, najbardziej podstawowy. Wbijamy szydełko w oczko, nabieramy nitkę i przeciągamy ją przez to oczko. Na szydełku mamy w ten sposób dwa oczka. Jeszcze raz nabieramy nitkę i przeciągamy ją przez oba oczka na szydełku.

Metoda szydełkowania: półsłupek – ang: half bride

rys. Metoda szydełkowania: półsłupek/ redakcja polki.pl

Czasami nazywany oczkiem ścisłym nawiniętym. Często pomijane, ale dzięki niemu robótki przybywa znacznie szybciej. Robimy go w ten sposób, że nawijamy sobie nitkę na szydełko, wbijamy je w oczko i znów nabieramy nitkę na szydełko i teraz jednym ruchem przeciągamy tę nitkę przez wszystkie oczka.

Metoda szydełkowania: słupek – ang: bride

rys. Metoda szydełkowania: słupek/ redakcja polki.pl

Ostatnim podstawowym oczkiem na szydełko jest słupek – ang: bride, double Rochet. Robimy go w ten sposób, że nawijamy sobie nitkę na szydełko, wbijamy szydełko w oczko, nabieramy nitkę i przeciągamy ją przez dwie pierwsze nitki z szydełka. Następnie znów nabieramy nitkę i przeciągamy przez pozostałe dwie nitki.

Po opanowaniu tych podstawowych oczek możecie już zrobić sobie takie rzeczy! To naprawdę proste!

Szydełko dla początkujących

Dla początkujących najlepsze są szydełka średniej grubości, lekkie, aluminiowe lub z plastiku. Zawsze warto sprawdzić przed dokonaniem zakupu, jak szydełko leży w dłoni. Naprawdę najlepsze są szydełka najprostsze, wykonane w całości z jednego materiału. Można darować sobie szydełka z rączką i inne wymysły.

Jeśli po pierwszych próbach zdecydujesz, że jest to odpowiednie dla ciebie zajęcie, że bawi cię szydełkowanie, zainwestuj w co najmniej kilka różnej grubości szydełek. Wówczas będziesz swobodnie dobierać szydełko do włóczki w zależnie do efektu, jaki chcesz uzyskać.

Oto lista podstawowych narzędzi przydatnych do szydełkowania:

Szydełko. To podstawowe narzędzie – bez niego ani rusz. Szydełka różnią się wielkością, rodzajem materiału (np. metal, drewno, plastik) i rozmiarem końcówki. Najlepiej mieć cały zestaw szydełek w różnych rozmiarach. Włókno. Może to być włókno w formie przędzy, nici lub sznurka. Możesz używać różnych rodzajów materiału takich jak bawełna, wełna, akryl, jedwab, czy nić lniana, w zależności od projektu i efektu, jaki chcesz osiągnąć. Nożyczki. Przydadzą się do przycinania włókna na początku i na końcu projektu oraz do cięcia końcówek nici. Oznaczenia i wskaźniki. Przydatne do oznaczania punktów, w których masz wykonać konkretne ściegi lub zmiany kolorów. Możesz używać znaczników do oznaczania ważnych punktów w projekcie. Taśma miernicza lub linijka. Przydatna do mierzenia rozmiaru i długości projektów, szczególnie jeśli pracujesz nad rzeczami, które muszą mieć określone wymiary. Igła z nitką. Używana do zszywania części projektu lub do zaszywania końcówek nici, aby je ukryć. Kalkulator. Przydatny, jeśli pracujesz nad projektem, który wymaga obliczeń, takich jak zmiana rozmiaru, ilość rzędów lub oczek. Torba lub koszyk na projekty. Przydatne do przechowywania włókna, szydełka i innych narzędzi. Może pomóc w utrzymaniu porządku w trakcie pracy nad projektem.

Te narzędzia stanowią podstawę do szydełkowania, ale w zależności od projektu, który chcesz wykonać, mogą być potrzebne także inne dodatkowe akcesoria, takie jak guziki, ozdoby, zamki błyskawiczne itp. Ważne jest, aby dostosować narzędzia do swoich potrzeb i projektów, nad którymi pracujesz.

Istnieje wiele rodzajów włóczek dostępnych do szydełkowania, a wybór zależy od projektu, jaki chcesz wykonać oraz osobistych preferencji. Oto kilka popularnych rodzajów włóczek do używanych szydełkowania:

Włóczki akrylowe . Włóczki akrylowe są syntetyczne i dostępne w szerokim zakresie kolorów. Są trwałe, odporne na plamy i łatwe w pielęgnacji. Często używane do tworzenia ubrań, akcesoriów i przedmiotów dekoracyjnych.

. Włóczki akrylowe są syntetyczne i dostępne w szerokim zakresie kolorów. Są trwałe, odporne na plamy i łatwe w pielęgnacji. Często używane do tworzenia ubrań, akcesoriów i przedmiotów dekoracyjnych. Włóczki bawełniane . Są naturalne i przyjazne dla skóry, co sprawia, że idealnie nadają się do tworzenia ubrań, ręczników, serwetek i innych tekstyliów domowych. Są chłonne i łatwe do prania.

. Są naturalne i przyjazne dla skóry, co sprawia, że idealnie nadają się do tworzenia ubrań, ręczników, serwetek i innych tekstyliów domowych. Są chłonne i łatwe do prania. Włóczki wełniane . Ciepłe i miękkie, co sprawia, że są doskonałe do tworzenia swetrów, czapek, szalików i rękawiczek. Wełna jest naturalnym włóknem i posiada dobre właściwości termiczne.

. Ciepłe i miękkie, co sprawia, że są doskonałe do tworzenia swetrów, czapek, szalików i rękawiczek. Wełna jest naturalnym włóknem i posiada dobre właściwości termiczne. Włóczki lniane . Lekkie i chłodzące, co sprawia, że są odpowiednie do tworzenia letnich ubrań, takich jak bluzki, sukienki czy kurtki.

. Lekkie i chłodzące, co sprawia, że są odpowiednie do tworzenia letnich ubrań, takich jak bluzki, sukienki czy kurtki. Włóczki jedwabne . Są luksusowe i miękkie, doskonale nadają się do tworzenia eleganckich projektów, takich jak biżuteria, szale i dodatki. Jedwab jest delikatny i wyjątkowo gładki w dotyku.

. Są luksusowe i miękkie, doskonale nadają się do tworzenia eleganckich projektów, takich jak biżuteria, szale i dodatki. Jedwab jest delikatny i wyjątkowo gładki w dotyku. Włóczki moherowe . Pochodzą z owiec angorskich i są bardzo miękkie i puszyste. Są idealne do tworzenia lekkich, puchatych swetrów i akcesoriów.

. Pochodzą z owiec angorskich i są bardzo miękkie i puszyste. Są idealne do tworzenia lekkich, puchatych swetrów i akcesoriów. Włóczki syntetyczne . Takie jak polarowe lub z lycry są tworzone z różnych materiałów sztucznych i są dostępne w różnych strukturach i kolorach.

. Takie jak polarowe lub z lycry są tworzone z różnych materiałów sztucznych i są dostępne w różnych strukturach i kolorach. Włóczki mieszane. To mieszanki naturalnych włókien, takie jak wełna z jedwabiem lub bawełna z akrylem. Są często używane do różnorodnych projektów i łączą zalety różnych rodzajów włóczek.

To tylko kilka przykładów rodzajów włóczek dostępnych do szydełkowania. Warto eksperymentować z różnymi rodzajami, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do twoich potrzeb. Często do delikatnych projektów używa się nici do szydełkowania, a wśród nich królują kordonki – mocne, skręcone bawełniane (ale niekoniecznie) nici o grubości wyraźnie większej niż grubość zwykłej nici do szycia.

fot. Włóczki do szydełkowania/ Adobe Stock, Séa

Inne nietypowe materiały do szydełkowania

Sznurki i wstążki . Możesz użyć sznurka jutowego lub satynowej wstążki. Nadają się na ozdoby, bransoletki, naszyjniki i wiele innych.

. Możesz użyć sznurka jutowego lub satynowej wstążki. Nadają się na ozdoby, bransoletki, naszyjniki i wiele innych. Przędza metalizowana . Idealna do robienia biżuterii lub ozdób.

. Idealna do robienia biżuterii lub ozdób. Dżins . Możesz recyklować stare dżinsy i używać ich materiału do szydełkowania torby, podkładek lub etui na telefon. Wystarczy pociąć materiał na cienkie paski.

. Możesz recyklować stare dżinsy i używać ich materiału do szydełkowania torby, podkładek lub etui na telefon. Wystarczy pociąć materiał na cienkie paski. Plastikowe torebki . Przekształć foliowe torebki w materiał do szydełkowania i stwórz z nich torby, koszyki czy maty.

. Przekształć foliowe torebki w materiał do szydełkowania i stwórz z nich torby, koszyki czy maty. Dzianinowe wstążki . To cienkie paski wykonane z tkaniny. Sprawdzą się jako materiał na ozdoby czy torebki lub dywaniki.

. To cienkie paski wykonane z tkaniny. Sprawdzą się jako materiał na ozdoby czy torebki lub dywaniki. Linki lub sznurki. Grubsze linki i sznurki można wykorzystać do tworzenia projektów z trójwymiarowym efektem, takich jak kosze, torby czy lampy.

Szydełkowanie: jak dobrać włóczkę do projektu

Wybierając włóczkę należy trzeba ją dopasować do projektu. Jaki jest cel robótki, jakie właściwości powinien mieć produkt końcowy, kto będzie go używał? To sprawy do przemyślenia przed dokonaniem wyboru.

Wełny lepiej zostawić na ciepłe akcesoria typu czapki, rękawiczki, szaliki. Letnie ubrania najlepiej robić z lnu, a zabawki i dekoracje domu z bawełny z akrylem, z kolei dywaniki z bawełnianego sznurka. Ozdobne kołnierzyki można natomiast wydziergać z jedwabiu, a serwetki z kordonka. Z czasem będziesz wiedzieć, jaką włóczkę wykorzystać do konkretnego projektu.

Uwaga! Włóczka musi „współpracować” z szydełkiem. Dlatego dobieraj do włóczki odpowiedni rozmiar szydełka, rzadziej robi się odwrotnie. Do cieńszych włóczek pasuje mniejsze szydełko, do grubszych – większe.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została przez Magdalenę Prendotę dnia 20.05.2016 r.

