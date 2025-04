Fot. Fotolia

Wcześniej czy później przychodzi ten moment – trzeba zszyć robótkę. Może są takie osoby, które lubią ten etap pracy, ale ja do nich nie należę. Sytuacja poprawiła się znacznie, gdy odkryłam parę technik, które są po pierwsze łatwe, a po drugie dają zgrabny efekt. Bo to mnie chyba najbardziej zniechęcało do szycia – nigdy nie byłam dość zadowolona z efektu, każdy ścieg wydawał mi się za gruby, zbyt widoczny i psuł efekt robótki.

Pierwsza rada na początek – żadne zszycie nie uda się ładnie jeśli brzeg robótki będzie nierówny i niedbały. Więc w tym miejscu warto przypomnieć, aby zawsze starać się robić go równo.

Jeśli przerabiamy ostatnie oczko poprzedniego rzędu, to ściągamy bez przerabiania oczko pierwsze kolejnego rzędu i odwrotnie, jeśli jesteśmy przyzwyczajone ostatnie oczko ściągać bez przerobienia to przerabiamy oczko pierwsze. I uważajmy, żeby nitkę na początku rzędu prowadzić za robótką, nie przed, aby krawędź utworzyła zgrabny łańcuszek.

A teraz już techniki. Skupię się tylko na technikach tzw. niewidocznych szwów, ponieważ (może niesłusznie, ale) uważam, że jak pozna się takie sposoby, to już nigdy nie wraca się do innych technik. Bo kto chciałby żeby szew był widoczny...?

Szew poziomy na oczkach zakończonych:

Szew ten sprawdzi się np. przy zszywaniu ramion swetra, przyszywaniu rękawów itp.

Szef na niezakończonych oczkach

Jednak moim ulubionym jest ostatnio - niewidzialny szew na niezakończonych oczkach zwany także graftingiem lub ściegiem Kitchnera.

Nie zniechęcajcie się choć na pierwszy rzut oka może wyglądać na skomplikowany! Jak już złapiecie technikę i rytm szew ten wykonuje się bardzo szybko i przyjemnie, a efekt jest wspaniały. Nie ma śladu po szwie!

Idealnie nadaje się do zszywania np. kominów, ale także ramion swetra.

Niewidoczny szew pionowy - na brzegu z oczek prawych

Niewidoczny szef pionowy - na brzegu z oczek lewych