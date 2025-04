Pomysłowość w tworzeniu wielkanocnych ozdób nie ma granic. Każdy pomysł, który tylko będzie ci się podobał, będzie dobry - w tej kwestii nie ma żadnych regulacji. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jakie dekoracje wielkanocne przygotować w tym roku, mamy dla ciebie małą podpowiedź: ozdoby wielkanocne na szydełku.

Wśród dekoracji wielkanocnych nie powinno zabraknąć tych własnoręcznie robionych. Kojarzą się z dzieciństwem, przywołując na myśl miłe wspomnienia z beztroskich lat. Na pewno pokochają je także twoje dzieci. Własnoręcznie robione dekoracje świąteczne to także ukłon w stronę środowiska - szczególnie, jeśli zrobisz je z materiałów pozyskanych z recyklingu. Wspólne tworzenie ozdób to również doskonała okazja na chwilę wytchnienia i rodzinną zabawę. Możesz wykonać ozdoby z filcu, papieru, makaronu...co tylko przyjdzie ci do głowy.

Wyroby własnoręcznie robione możesz także oczywiście kupić, wspierając twórców, jednak jeśli masz odrobinę zdolności manualnych - zrób sobie przerwę w obowiązkach domowych i ruszaj do zabawy. Bardzo popularne są ozdoby wielkanocne wykonywane na szydełku. Kojarzące się z babcią robótki przeżywają obecnie prawdziwe odrodzenie.

fot. Ozdoby wielkanocne na szydełku/Adobe Stock, lcrms

Dekoracje wielkanocne stają się z każdym rokiem coraz bardziej oryginalne, a nawet przewrotne. Nie bój się eksperymentów i jeśli lubisz szydełkowanie, wydziergaj na drutach piękne dekoracje wielkanocne. Gwarantujemy, że wszyscy goście będą cię pytali, skąd masz takie cuda! Co możesz wydziergać?

Ubranka na jajka,

zwierzątka,

kwiaty,

serwetki i podstawki pod naczynia i szklanki.

Co jeszcze możesz wydziergać?

Pisanki szydełkowe

To prawdziwy majstersztyk. Metoda przeznaczona dla osób lubiących ręczne robótki. Polega ona na wyszywaniu szydełkowych koszulek na pisanki. Mogą być wykonane z cienkiej włóczki lub kolorowych kordonków. Prezentują się niesamowicie, szczególnie że można je dodatkowo ozdobić wstążkami i cekinami. Wzory do wszywania możemy znaleźć w internecie.

Koszyczek na święconkę

Gwarantujemy, że takiego oryginalnego i pięknego koszyczka, nie będzie miał nikt! Jeśli jeszcze do środka włożysz (oprócz pokarmów do poświęcenia) dekoracje również ręcznie robione — to będzie murowany hit tej Wielkanocy!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.04.2019

