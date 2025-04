fot. We are knitters

W poprzednich artykułach przedstawiłam już podstawowe oczka (prawe i lewe) oraz sposoby nabierania oczek. W tym pokażę wam podstawowe ściegi na druty, dzięki którym będziecie już mogli wykonać mnóstwo pięknych projektów.

Ściągacz

Większość robótek zaczyna się od ściągacza. Ściągacz to kombinacja oczek prawych i lewych (niespodzianka!) następujących po sobie w tym samym rzędzie. Taki układ powoduje, że ścieg jest elastyczny i trochę bardziej zwarty niż reszta ściegów.

Jak robimy ściągacz pokazuje wam to video:

Pokazuje ono ściągacz 1x1 (1 oczko prawe, 1 oczko lewe, na zmianę). Możecie wykonać również ściągacz 2x2, 2x1, 3x2 itd. Zależy jaki efekt chcecie uzyskać.

W ściągaczu czasem używa się oczek prawych odwróconych, o których pisaliśmy w artykule:

Oczko prawe – czyli połowa tajemnicy roboty na drutach

Głównie dla efektu wizualnego, ale taki ściągacz jest też trochę bardziej zwarty i nie będzie się tak mocno rozciągał.

Ścieg gładki na prawo



Drugim podstawowym ściegiem jest ścieg gładki na prawo. Jak się go robi pokazuje to video:

Jest to ścieg, w którym w rzędach nieparzystych przerabiamy wszystkie oczka na prawo, a w rzędach parzystych wszystkie oczka na lewo. Powstaje nam w ten sposób z jednej strony robótka gładka z samymi prawymi oczkami, a z drugiej samymi lewymi.

Oczywiście tutaj też występuje wersja z oczkami odwróconymi:

Ścieg zwany francuskim



Kolejnym podstawowym ściegiem, który często spotkacie, szczególnie przy robótkach grubymi włóczkami jest ścieg zwany u nas francuskim.

Robi się go przerabiając zarówno w rzędach parzystych jak i nieparzystych same oczka prawe. Efekt jest taki:

fot. We are knitters

Ścieg ryżowy



Trochę bardziej zaawansowanym, ale wciąż należącym do podstawowych ściegów jest ścieg zwany ryżem. Jak zobaczycie nazwa ta pochodzi od jego wyglądu, jakby ktoś wysypał na robótkę ziarenka ryżu. W symbolice dziewiarskiej ścieg ten oznaczał dostatek, majątek – warto więc wpleść go sobie gdzieś w każdą noszoną przez nas robótkę.

Jak się robi ścieg ryżowy pokazuje to video:

Możecie też zrobić podwójny ryż – wtedy zmieniacie sposób robienia oczka nie w każdym rzędzie, ale co 2 rzędy!

Na koniec jeszcze parę zdjęć prac wykonanych przedstawionymi tutaj ściegami:



fot. We are knitters

