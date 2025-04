Życie nie musi być serią losowych, przypadkowych zdarzeń i genetyczną loterią. Oczywiście, są wśród nas ludzie, którzy mają talent do matematyki i tacy, którzy potrafią namalować wszystko, co kiedyś zobaczyli. Jednak musisz wiedzieć, że życie można zaprojektować i wziąć w swoje ręce bez względu na predyspozycje. Wystarczy tylko chcieć!

Reklama

Kto pyta, nie błądzi

Na początku musisz odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania: kim chcę być? Gdzie chcę być za kilka lat? Co chcę robić? Gdzie chcę pracować? Z kim chcę się spotykać?

Odpowiedzi muszą być konkretne. Zamiast fajnej pracy, wymień konkretną firmę albo zawód. W przypadku czasu wolnego zamień super relaks np. na jogę, taniec brzucha czy obejrzenie wszystkich filmów z nowej fali.

Pamiętaj, odpowiedz szczerze. Nie myśl, jak każdy i opuść puste schematy. Chcesz pracować w NASA? Zapisz to! A może chcesz być nowym dyrektorem kreatywnym modowej marki? Czemu nie! Pamiętaj, że osoby, które odniosły wielki sukces, były kiedyś tak samo, jak ty – normalnie żyjącymi ludźmi.

Główny cel

Cała idea projektowania życia opiera się na podejmowaniu świadomych działań. Dzięki niej będziesz mogła żyć według własnych zasad, niezależnie i wyjdziesz z nużących schematów. Dom, praca, siłownia, sen, wege, a może tylko fit? Twoje życie nie musi wyglądać tak każdego dnia!

Opuść strefę komfortu

Kiedy twoje życie jest monotonne, a każdy dzień wygląda tak samo, trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Ale uwierz, że naprawdę warto. Znajdź zajęcie, które rozpali w tobie pasję do życia. Mogą być to lekcje tańca, trening karate, kurs molekularnego gotowania, a nawet klub czytelników książki czy nowoczesnej poezji. Spróbuj rzeczy, których nigdy dotąd nie znałaś! Dzięki temu twoje życie zyska dodatkowy aspekt, pełen przygody i nowych wzywań, które wykluczą nudę i marazm codzienności.

Życie zawodowe pod kontrolą

Nienawidzisz 8-godzinnego siedzenia przed biurkiem w firmie? Postaraj się o możliwość pracy zdalnej, która wprowadzi świeżość do twojego tygodniowego cyklu. Pracując zdalnie, możesz wyjść z laptopem do kawiarni, parku, a nawet wyjechać. Wyobraź sobie 3 miesięczną podróż do egzotycznego kraju, bez wyrzeczeń i zmartwień.

To jest właśnie element projektowania swojego życia. Jeżeli wiesz, że cenisz sobie swobodę dopasuj do niej swoje życie zawodowe. Nigdy nie będziesz szczęśliwa w korporacji, jeżeli masz duszę artystki. Tak samo trudno ci będzie skupić się w bohemie agencji kreatywnej, kiedy jesteś typowym ,,analitykiem". Nie patrz na schemat stworzony przez społeczeństwo, że musisz coś zrobić albo pracować w określonym miejscu. To nieprawda, nie musisz, wystarczy wziąć los w swoje ręce.

Wolna chwila na wagę złota

Masz tylko jeden dzień w tygodniu, który możesz nazwać "własnym"? Zaprojektuj go! Nie marnuj czasu, leżąc na kanapie, jeżeli nie daje ci to przyjemności i służy wyłącznie regeneracji. Wypoczynek może być aktywny! Kochasz malować? Maluj. Wybierz dowolną czynność, która przyniesie ci ukojenie po ciężkim tygodniu i nie daj sobie wmówić, że spełnianie swoich pasji, jest nierealne.

Dopasuj do siebie otoczenie

Nie tylko życie można uszyć na miarę. Zrób to samo w przypadku swojego mieszkania, domu czy biurka w pracy. Zaprojektować może również samochód. Idealnie dopasowane wnętrze, kolor, styl dodatków, moc silnika – możesz wybrać wszystko. Jeżeli jesteś kierowcą, zakochasz się w możliwościach, które daje ci marka Renault. Wpłyniesz na każdy detal i będziesz czerpać dodatkową radość z jazdy.

Reklama

Stwórz swój wymarzony samochód razem z Renault!

Na własnych zasadach

Jak widzisz, projektowanie życia może sprawić, że odnajdziesz nową pasję, spożytkujesz czas wolny najlepiej, jak to możliwe i odnajdziesz równowagę. Może to zająć rok, dwa lata, a nawet pięć, jednak postaraj się dopasować życie do siebie, do swojego charakteru i potrzeb. Nie patrz na innych i nie bądź niewolnikiem schematów. Zrób wszystko, żeby być szczęśliwym.