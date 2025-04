Najważniejsza zasada feng shui mówi, że to, co dajemy, zwraca nam się z nadwyżką. W życiu istotne jest zachowanie określonej równowagi, nie można więc tylko ciągle brać i brać, i nic nie dawać w zamian. Ze szczęściem jest tak samo jak z energią i materią w ekosystemie – podlega ciągłej cyrkulacji. Warto o tym pamiętać, no chyba że nie chce się być szczęśliwym.

Brudasy górą

Jeżeli jesteś osobą, która uważa sprzątanie za największe zło, to nie musisz się już przejmować, że spotka cię jakiekolwiek szczęście w życiu. Wystarczy, że będzie postępował tak jak do tej pory. Uwielbiasz rozrzucać ubrania na podłodze; w twoim zlewie piętrzą się nieumyte naczynia sprzed tygodnia, a na twoim telewizorze leży ogromna warstwa kurzu? Jesteś na najlepszej drodze do zablokowania przepływu dobrej energii. Już niedługo będziesz czuł się źle nie tylko psychicznie, ale także i fizycznie. Trzymaj tak dalej!

Zero ozdób

Po co ci jakieś bezużyteczne obrazki lub zdjęcia na ścianie? Niepotrzebnie tylko kurzą się, nieprawdaż. Ci, którzy przestrzegają zasad feng shui z pewnością poradziliby ci, żebyś natychmiast namalował coś na swojej pustej ścianie, ale tobie jest to przecież niepotrzebne. Jeżeli lubisz czuć się samotny i nie robisz sobie nic z bycia szczęśliwym, to powinieneś pozostawić swoje ściany w świętym spokoju. Obecność niewykorzystanych przestrzeni już odpowiednio pesymistycznie wpłynie na twój nastrój, więcej ci nie potrzeba.

Zostań chomikiem

Po co wyrzucać stare, niepotrzebne rzeczy? Naprawdę ludzie, którzy pozbywają się gratów są wyjątkowo niepraktyczni. Najlepiej pozostawić je w domu, w piwnicy albo łazience. Z czasem twoje chomikowanie doprowadzi do tego, że nie będziesz już miał, gdzie sam się podziać, ale chociaż będziesz wiedział, że nie pozbyłeś się żadnej potrzebnej rzeczy. Ważne jest także to – nagromadzone sprzęty i inne śmiecie uniemożliwią przepływ energii. Co za szczęście dla człowieka, który pragnie w życiu tylko nieszczęścia…prawda?

Brudne okna są cool

Według zasad feng shui twoje okna są wizytówką nie tylko twojego domu, ale także i ciebie. Jeżeli naprawdę chcesz, by wszyscy w okolicy myśleli, że jesteś niechlujem i totalnym nieudacznikiem, to nie ma lepszego sposobu na to – jak po prostu nie myc okien. Wtedy każdy, kto będzie przechodził obok twojego mieszkania, będzie wiedział już na pewno – ten, kto tu mieszka, jest totalnym brudasem.

A poza tym wyniknie z tego jeszcze jedna korzyść dla ciebie – będziesz mianowicie super nieszczęśliwy, wszak przez brudne okna wpada naprawdę mało światła słonecznego. Depresja gotowa!