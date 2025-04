Myślisz, że obcisła sukienka nie jest dla ciebie? Nic bardziej mylnego. Dopasowana sukienka typu body-con nie jest zarezerwowana tylko dla pań o figurze modelki. Są sposoby, by dopasować ten krój do każdej sylwetki.

Sukienka body-con to dopasowany model ubrania, którego nazwa powstała z dwóch angielskich słów - body (ciało) i conscious (świadomość). Sukienka body-con jest tak obcisła, że stanowi niczym drugą skórę. Jest to nieco zdradliwy fason, ponieważ z jednej strony uwydatnia kobiecą sylwetkę, z drugiej zaś może uwypuklić dodatkowe kilogramy czy fałdki tłuszczu.

Są jednak pewne triki, dzięki którym każda kobieta będzie wyglądała w sukience body-con elegancko i seksownie.

Obcisłe ubranie obnaża wszelkie niedoskonałości figury. Wbrew pozorom, prawie każda z nas może założyć sukienkę body-con. Dopasowane sukienki wiodą prym na czerwonych dywanach.

Nie bez przyczyny jest to ulubiony fason gwiazd, między innymi Kim Kardashian . Celebrytka nosi sukienki body-con na wielkie wyjścia, ale też na co dzień.

Jak uczynić sukienkę body-con bardziej przyjazną i łatwiejszą do noszenia? Oto kilka porad.

Przede wszystkim dopasuj odpowiednią bieliznę. Pod sukienkę body-con sprawdzi się bezszwowa bielizna modelująca i podtrzymująca, która podkreśli wcięcie w talii, zamaskuje odstający brzuch oraz podniesie pośladki. Bielizna do zadań specjalnych jest niewidoczna pod sukienką, a jednocześnie wysmukli sylwetkę.

Wyeksponuj swoje atuty. Jeżeli jesteś posiadaczką zgrabnych nóg, odważ się na sukienkę body-con typu mini. Wolisz dłuższy fason - postaw na długość midi, która podkreśli linię bioder.

Pilnuj odpowiednich proporcji - do sukienek body-con najlepiej sprawdzą się buty na wysokim obcasie, które dodatkowo wysmuklą figurę.

Sukienka body-con pasuje niemal na każdą okazję . Wszystko zależy od dodatków, jakie do niej dobierzesz. Sukienka sama w sobie jest elegancka, będzie więc idealnym wyborem na wystawne przyjęcia np. wesele. Dobierając biżuterię zachowaj umiar, im mniej tym lepiej.

Sukienka body -con sprawdzi się również w stylizacji na co dzień, czy do pracy. Zestaw sukienkę z marynarką w męskim stylu lub modną ramoneską. Załóż do tego botki combat boots. Zrezygnuj z biżuterii na rzecz męskiego zegarka. Dzięki tym dodatkom sukienka body-con zyska oryginalny, grunge'owy sznyt.

