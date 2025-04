Feng shui to – mówiąc najkrócej – psychologia aranżacji wnętrz i przestrzeni. Jeśli zastosujemy się do jej zasad, wprowadzimy do miejsca, w którym mieszkamy i pracujemy, a tym samym do całego naszego życia harmonię, równowagę, bezpieczeństwo i obfitość. Zaobserwowałam, że z każdym rokiem coraz więcej się pisze i mówi na ten temat feng shui. Jest również dużo porad w Internecie, w czasopismach i wiele książek o tej tematyce. Jednak feng shui nie można nauczyć się samodzielnie, z pomocą materiałów źródłowych. To długa droga odkrywania tajemnic i tej ogromnej wiedzy od Nauczyciela – Mistrza Feng Shui.

Reklama

Przekłamane informacje w książkach

W książkach na temat feng shui znajdziemy wiele przekłamań i nieścisłości odnośnie całego zagadnienia. Jeśli weźmiemy do ręki kilka książek o feng shui, to w każdej z nich na ten sam temat, np.: zastosowanie feng shui w sypialni, przeczytamy różne informacje. Zaczniemy zastanawiać się, która publikacja jest lepsza, która informacja prawdziwsza i skuteczniejsza. Różne zdania na ten sam temat powodują mętlik w naszej głowie. Pojawia się pytanie, jak połączyć często wykluczające się informacje, żeby dobrze zastosować feng shui. Jeżeli nie mamy 100%-owej pewności, co byłoby dobrze zastosować, a czego nie, najlepiej nie róbmy nic, dla naszego bezpieczeństwa.

Zobacz także: Jak uzyskać harmonię i równowagę w życiu

Przestrzegam, że wszelkiego rodzaju porady o feng shui w książkach, to przede wszystkim świetny biznes, marketing, którego celem jest poprawienie sprzedaży książki i przyniesienie jej autorowi dużych zysków. Gdyby w książkach było napisane, jak prawidłowo i skutecznie stosować feng shui, nie byliby potrzebni konsultacji feng shui, a jednak jesteśmy potrzebni, by pomagać ludziom żyć w poczuciu harmonii, równowagi, szczęścia i obfitości.

Źle zastosowane feng shui jest niebezpieczne

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i właściwych umiejętności, nie można posługiwać się feng shui. Nie znając się dobrze na feng shui możemy zrobić więcej złego niż dobrego.

Feng shui nie można stosować jedynie po części, w sposób niepełny, albo robi się je w 100%, albo wcale, żeby nie zaszkodzić sobie.

Mam zasadę, że robię konsultacje feng shui w sposób kompleksowy, dokładnie wzmacniam wszystkie sfery życia moich klientów, zarówno w miejscu zamieszkania jak i w miejscu pracy.

Feng shui na odległość nie działa

Nie ma również sensu udzielanie porad feng shui na odległość, na stronach internetowych, drogą mailową, czy telefoniczne. Jak mogę dobrze zrobić feng shui, nie widząc miejsca zamieszkania, otoczenia domu, czy firmy, a przede wszystkim osoby, której mam pomóc i dobrze doradzić podczas konsultacji. Przykładem jest proste porównanie: Jeśli lekarz ma powiedzieć, co dolega pacjentowi, musi najpierw go zbadać, by nie popełnić błędu w diagnozie.

Zobacz także: Feng shui związków: kto jest jin a kto jang

Podobnie jest z feng shui, nie można dobrze i skutecznie doradzić, jeśli nie jest się w miejscu zamieszkania osoby, która zgłasza się z prośbą o konsultację. Tym bardziej jeśli w miejscu, w którym na co dzień się przebywa – dom albo praca – mogą występują jakieś blokady, które mogą powodować niepowodzenia życiowe, czy chociażby złe samopoczucie.

Z zasady nie udzielam porad feng-shui na odległość, drogą elektroniczną czy telefoniczną. Ponieważ dopóki nie znajdę się w miejscu zamieszkania mojego klienta, nie jestem w stanie zobaczyć ani poczuć, co trzeba w danym miejscu zmienić. Być może występują w tym miejscu jakieś zakłócenia czy blokady, które trzeba oczyścić energetycznie i wzmocnić wszystkie sfery życia.

Pisząc ten artykuł, zwracam się do wszystkich, którzy chcą na własną ręką wprowadzać zmiany do swojego życia poprzez zastosowanie feng shui. Uświadamiam i przestrzegam, że samodzielne eksperymenty z feng shui mogą być niebezpieczne. Zdecydowanie bezpieczniej i lepiej jest skorzystać z porady dobrego konsultanta feng shui.

Reklama

Katarzyna Straburzyńska

www.pracownia-fengshui.info

www.e-human.pl