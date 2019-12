Personalizowane prezenty dla całej rodziny – tylko w Empik Foto

fot. materiały prasowe

Co roku ten sam dylemat: jakie prezenty wybrać? Mimo ograniczonego czasu i wielu spraw do załatwienia nadal chcemy podarować bliskim coś wyjątkowego. Na szczęście Empik Foto ułatwia nam to zadanie! Pozwala na proste i szybkie przygotowanie spersonalizowanych prezentów, które pomogą zachować radosne rodzinne wspomnienia. Z pewnością znajdziemy tam idealne podarunki dla wszystkich członków rodziny.

1. Fotoksiążka - prezent dla rodziców albo dziadków

Na początek propozycja, która idealnie sprawdzi się jako prezent dla rodziców albo dziadków - personalizowana fotoksiążka. Można zaprojektować ją od podstaw lub skorzystać z gotowych szablonów. Wypełniamy ją naszymi ulubionymi zdjęciami, dodajmy też zabawne podpisy, które przyjdą nam do głowy pod wpływem wspomnień. W standardowej cenie jest 28 stron, ale Ci, dla których to za mało mogą rozszerzyć swoją książkę do pojemności aż 160 stron! Najpopularniejszy format fotoksiążki 20x30 (A4) jest teraz w świątecznej promocji i kosztuje jedynie 28,90 zł. Elastyczny papier kredowy zapewnia wysoką jakość produktu, a błyszcząca okładka sprawia, że fotoksiążka pięknie prezentuje się także z zewnątrz.

2. Fotokalendarze - idealny prezent na Nowy Rok

Jeśli zależy nam na dodatkowym wyeksponowaniu naszego fotoprezentu - warto pomyśleć o fotokalendarzu. Jest to rodzaj personalizowanego kalendarza, który można stworzyć z własnych zdjęć albo obrazków. Ich ilość zależy od wybranego przez nas formatu. W przypadku kalendarzy ściennych - wystarczy tylko 13 zdjęć (po 1 na każdy miesiąc + 1 na okładkę), aby stworzyć swój idealny fotokalendarz. Podobnie jest w przypadku kalendarzy biurkowych. Jeśli zdecydujemy się na kalendarz trójdzielny - wybieramy tylko jedno zdjęcie lub kolaż zdjęć. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby fotografii w naszym fotokalendarzu było jeszcze więcej. W Empik Foto możemy wybierać spośród gotowych szablonów kalendarzy lub od początku stworzyć swój własny projekt. Kolejną fajną możliwością, jaką daje nam Empik Foto to możliwość dodania własnych dat i oznaczenia ich w projekcie kalendarza. Możemy zaznaczyć swoje urodziny, imieniny, przeprowadzkę do nowego mieszkania, rocznicę ślubu i wszystkie inne daty, które przyjdą nam do głowy. Nie jest też wcale powiedziane, że nasz kalendarz musi zaczynać się od stycznia. Równie dobrze nowy kalendarz możemy rozpocząć już w grudniu albo w lutym.

3. Fotokubek - uniwersalny upominek dla wszystkich bliskich

Jeśli szukamy prezentu, który będzie zarazem bardzo użytecznym przedmiotem, najlepszy pomysł to stworzenie fotokubka. To idealny prezent dla siostry, brata, przyjaciela lub przyjaciółki. W ofercie mamy aż 9 różnych modeli, dzięki czemu możemy wybrać odpowiedni kubek dla każdego. Dodajmy na nim wybrane zdjęcia, obrazki, podpisy czy dedykacje. Od takiego prezentu aż ciepło robi się na sercu! Podczas picia kawy lub herbaty niejednokrotnie pomyślimy o tym, kto nas obdarował. Personalizowany kubek warto zawsze mieć blisko siebie!

4. Fotoprezenty - magnesy, breloki, etui - prezenty dla całej rodziny

Kreatywne podarunki od Empik Foto zdecydowanie przypadną do gustu wszystkim, którzy lubią niebanalne prezenty. Personalizowane gadżety skradną serca niejednej osoby. Tak wyjątkowe przedmioty możesz podarować po prostu od serca. Nie kosztują wiele, a są wyrazem pamięci i myśli o danej osobie, np.:

magnesy ze zdjęciem albo personalizowany brelok do kluczy - drobny świąteczny upominek dla przyjaciół;

etui na telefon - świetny prezent dla mamy;

maskotki - super pomysł na prezent dla dziecka;

puzzle ze zdjeciem - magnetyczne albo tekturowe - także sprawdzą się idealnie jako prezent dla dziecka.

Rzeczy, które utworzymy sami, nie znajdziemy w żadnym innym sklepie. Fotoprezenty, wykonane ze świetnej jakości materiałów będą przez długi czas przywoływać piękne wspomnienia. To właśnie magia w wydaniu Empik Foto!

Empik Foto - idealny serwis dla każdego

Ten najpopularniejszy serwis w Polsce z odbitkami i fotoprezentami już od 24 lat dostarcza nam pomysłów na wyjątkowe prezenty. Firma wykonała ponad 450 milionów odbitek, 400 000 fotoksiążek i 100 000 fotoobrazów. To dlatego Empik Foto jest ekspertem w swojej dziedzinie! W przedświątecznym czasie możemy skorzystać z wielu promocji - znajdziemy je TUTAJ. Warto sprawić radość swoim bliskim nawet bez okazji. Gotowe fotoprezenty możemy odebrać bezpłatnie w jednym z 240 salonów w Polsce. Gorąco polecamy!

Materiał powstał z udziałem marki Empik Foto.