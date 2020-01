KONKURS! Zdradź, jak nie marnować żywności i wygraj eco zestaw!

fot. Adobe Stock

Wiesz, że statystyczny Polak miesięcznie wyrzuca około 50 zł do kosza? Oczywiście nie w formie banknotów, ale w postaci żywności. Co najczęściej ląduje wśród odpadków? Głównie produkty z najkrótszą datą przydatności, a więc pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Jakie są konsekwencje takiego marnotrawstwa i czy można nad tym mądrze zapanować?

Te dane przerażają

Federacja Polskich Banków Żywności wskazuje, że marnując żywność, przyczyniamy się do emisji 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych do atmosfery rocznie. Czy to dużo? Wyobraź sobie, że to tyle, ile w tym samym czasie emituje cały przemysł Unii Europejskiej1.

Co więcej, do produkcji wyrzucanej żywności zużywa się co roku 250 bilionów litrów wody. To 14 razy więcej, niż mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce2.

Czy można to powstrzymać?

Pewnie czytając powyższe dane statystyczne, sama przypomniałaś sobie, kiedy ostatnio zdarzyło ci się coś wyrzucić. Może była to wczorajsza kajzerka, która wyschła na tyle, że nie dało się jej ugryźć, a może jogurt, który czekał na zjedzenie tak długo, że w końcu się przeterminował?

W tym miejscu pojawia się pytanie o sposoby na to, jak nie marnować żywności. Czy to w ogóle możliwe? Jak się okazuje, wcale nie musisz być mistrzem domowego zaopatrzenia czy logistykiem, by umiejętnie nauczyć się zarządzania produktami spożywczymi. Oto 5 porad, które z pewnością ci pomogą!

Sporządzaj listę zakupów

Zanim wybierzesz się do sklepu, zapisz sobie na kartce lub na smartfonie, czego potrzebujesz, tak by nie okazało się, że magazynujesz nadmiar żywności, której nie jesteś w stanie zjeść. Mądrze planuj rozmieszczenie produktów

W lodówce możesz ustawiać nabiał według dat ważności. Myślisz sobie: „komu by się chciało?". Spróbuj, a po pewnym czasie przekonasz się, że przeterminowane serki, twarożki czy jogurty ciebie nie dotyczą. Planuj posiłki

Postaraj się wykorzystywać to, co masz pod ręką, tak by nie marnować żywności. Nie dokupuj stale nowych produktów. Korzystaj z tego, co masz w domu. Dziel się

Po świętach lub dużych rodzinnych imprezach często zostaje nam mnóstwo żywności. Nadmiar ciast, sałatek czy dań mięsnych przekaż do banków żywności lub do schronisk dla bezdomnych. Inni na pewno ucieszą się z twojej pomocy, a ty zrobisz coś dobrego. Daj drugie życie produktom, które miały skończyć w koszu na śmieci

Zastanów się jak wykorzystać żywność, która nie jest już pierwszej świeżości. Może przejrzałe banany sprawdzą się jako element koktajlu albo posłużą do przygotowania chlebka bananowego? Z wczorajszych ugotowanych ziemniaków możesz zrobić kopytka lub dodać je do zapiekanki. Jeśli szukasz ciekawych przepisów, to wejdź na stronę kulinarniemocni i zainspiruj się daniami przygotowanymi przez Macieja Wawryniuka, szefa kuchni Kamis, eksperta programu "Kulinarnie Mocni."

Program „Kulinarnie Mocni"

To inicjatywa edukacyjna Federacji Polskich Banków Żywności i firmy McCormick, właściciela marki Kamis. Od 2015 roku konsekwentnie przekazują wiedzę o zdrowym i kreatywnym gotowaniu. Zorganizowano już 1700 warsztatów dla ponad 24 000 osób z całej Polski. Spotkania stanowią inspirację do działania edukatorów Banków Żywności i jednocześnie pozwalają budować relacje między uczestnikami. „Kulinarnie Mocni" to wspólne gotowanie, otwieranie się na nowe smaki oraz techniki kulinarne. Akcja edukacyjna obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt miast. Podczas lokalnych warsztatów, trenerzy i eksperci ds. żywienia Banków Żywności przekazują zdobytą wiedzę kulinarną wszystkim uczestnikom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Ty też chcesz być Kulinarnie Mocny? Ugotuj z nami zupę z gruszki i pietruszki; przygotuj ziołowe naleśniki z pastą rybną, salsę z pieczonej papryki, albo pachnące tymiankiem i oregano risotto dla całej rodziny. Codzienne gotowanie nie musi być nudne, gdy uruchomisz swoją wyobraźnię i włączysz w przygotowania innych domowników!

- czytamy na stronie kulinarniemocni.pl

KONKURS! Bądź Kulinarnie Mocna i wygraj eco nagrody!

Zadanie konkursowe:

Napisz, jaki jest Twój przepis na niemarnowanie żywności!

Nagrody:

14 zestawów składających się z: dwóch słomek bambusowych z czyścikiem (wszystko w materiałowym etui); dwóch, ręcznie szytych woreczków na warzywa/owoce; zestawu woskowijek (ekologicznego zamiennika dla folii spożywczej i plastiku) w rozmiarach M, L oraz przypraw marki Kamis. Wartość jednego zestawu to 100 zł.

