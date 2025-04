Klauzula CV to formuła, którą kandydat aplikujący na dane stanowisko pracy musi zamieścić w swoim dokumencie. Curriculum Vitae, w którym nie ma klauzuli, czyli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaje automatycznie odrzucone. Pracodawca nie ma prawa wykorzystać danych kandydata w procesie rekrutacyjnym, a zatem nie może się z nim skontaktować, a co za tym idzie zaprosić go na rozmowę.

Jak brzmi aktualna klauzula CV? W którym miejscu w dokumencie powinno się zamieścić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych? Jakie są inne typy klauzul?

Aktualne brzmienie klauzuli CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Kiedy należy zamieścić klauzulę CV w języku obcym?

Dodawana do CV klauzula o ochronie danych osobowych to wymóg polskiego prawa. Jeśli wysyłasz aplikację do zagranicznego pracodawcy, nie dodawaj jej. W przypadku, kiedy polski pracodawca prosi o wysłanie dokumentów w obcym języku, przetłumacz również klauzulę CV. Pamiętaj, że należy ją dodać także do listu motywacyjnego. Nie jest to konieczne w przypadku aplikowania na stanowisko w firmie, której główna siedziba znajduje się poza granicami naszego kraju.

Jakie są inne typy klauzul?

Niektórzy pracodawcy oczekują od kandydatów dodania własnej klauzuli CV, która zawiera dane adresowe firmy. W takiej sytuacji należy dostosować się do ich wymagań i załączyć dosłowne brzmienie klauzuli. W przeciwnym wypadku twoja aplikacja zostanie pominięta w rekrutacji. Upewnij się, że wysyłasz CV z klauzulą wymaganą przez konkretną firmę. Zdarza się, że niektórzy zamieszczają w CV klauzulę np. z nazwą danej firmy, a później bez zastanowienia rozsyłają dokument do innych przedsiębiorstw.

Gdzie zamieszczamy klauzulę CV w dokumencie?

Przede wszystkim pamiętaj, aby klauzulę dodać zarówno do CV, jak i listu motywacyjnego. Nigdy nie załączaj klauzuli w treści e-maila. Klauzula to czysta formalność, dlatego nie trzeba jej szczególnie eksponować. Może być napisana mniejszymi literami albo załączona w stopce. Najważniejsze jest to, aby ją podpisać. Klauzula nieopatrzona nazwiskiem traktowana jest tak, jakby jej nie było.

