Kartę bankomatową nosisz w portfelu, płacisz nią w osiedlowym sklepiku, wielkim hipermarkecie, restauracji, kinie i kiosku. Czy wiesz jak się zachować, gdy w nieznanych okolicznościach stracisz swój plastikowy środek płatniczy? Jak się okazuje, ponad 70% Polaków nie wie, co zrobić, gdy karta zaginie albo zostanie skradziona wraz z całym portfelem! Zobacz nasze rady, co zrobić w takiej sytuacji.

Co zrobić, gdy zgubimy kartę bankomatową?

Jeśli tylko zauważysz, że twojej karty płatniczej nie ma w portfelu albo torebce, koniecznie ją zablokuj. Tym bardziej, jeśli masz na niej zapisany kod PIN. Weź też pod uwagę, że z wielu kart można korzystać bez znajomości hasła dostępu, ponieważ działają zbliżeniowo. Im szybciej zgłosisz jej zaginięcie, tym zmniejszy się ryzyko, że z twojego konta znikną pieniądze.

Gdzie zarejestrować zaginięcie karty?

Zgubienie albo kradzież kart zgłoś do swojego banku. Idź do dowolnego oddziału, zadzwoń na infolinię albo wyślij przez internet informację o tym incydencie. Nie będziesz musiała podawać numeru karty czy PINu. Wystarczą podstawowe dane typu imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. Wydaje się banalnie proste. Jak się jednak okazuje, w przypływie negatywnych emocji mało kto pamięta nr infolinii swojego banku. To dlatego warto jest zapisać ten kontakt w pamięci telefonu.

Co w sytuacji, gdy złodziej ukradnie ci pieniądze z konta?

Jeśli za późno zorientujesz się, że karta została skradziona, a w tym czasie złodziej zdąży wypłacić z niej jakikolwiek środki, możesz liczyć na pomoc banku. Otrzymasz równowartość skradzionych środków finansowych do kwoty 150 euro. Poniżej tej sumy nie przysługuje ci zwrot z banku.

