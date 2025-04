Dla jednych koniec studiów to długo upragniony czas. W końcu można zapomnieć o wkuwaniu po nocach, nie zawsze ciekawych wykładach, stresującym ocenianiu i walce na USOSie. Obrona pracy dyplomowej i zdobycie upragnionego tytułu magistra jest powodem do dumy oraz rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. Zobacz, jakie trudności czyhają na młodego absolwenta uczelni wyższych. Sprawdź, jakie zniżki stracisz wraz z dołączeniem do grona szczęśliwych magistrów.

Co oznacza ukończenie studiów?

Według ustawy za dzień zakończenia edukacji, a zarazem i utraty zniżek, rozumie się moment:

skreślenia z listy studentów,

dzień obrony pracy dyplomowej,

zdanie ostatniego egzaminu w przypadku studiów medycznych,

zaliczenie ostatnich przewidzianych w planie studiów praktyk studenckich w przypadku farmacji.

Zniżki na komunikację miejską, PKP i inne środki transportu

Brak legitymacji to poważne obciążenie dla portfela niejednego ex studenta. Utrata 50% zniżki to już poważne pieniądze. Na przykład w Warszawie za bilet 3-miesięczny ze zniżką student płaci 140 złotych. Po ukończeniu edukacji ten sam bilet kosztować będzie aż 280 złotych! Tracisz też zniżki na transport PKP oraz busy.

Co zatem robi sprytny, zahartowany i nauczony kombinowania student? Przed obroną informuję panią w dziekanacie, że legitymacja zaginęła, a potem ... korzysta z niej do końca ważności.

Zniżki w kinie, klubach, restauracjach i barach

Zamawiasz pizzę albo kupujesz produkty ze zniżką studencką? Po oddaniu legitymacji nie będziesz mogła korzystać z tych promocji. Zapłacisz też pełną sumę za bilet do kina czy muzeum.

Utrata stypendium socjalnego i rektorskiego

Jeśli korzystasz ze stypendium socjalnego, to musisz wiedzieć, że po ukończeniu studiów to świadczenie nie będzie ci przysługiwało. Nie otrzymasz też stypendium dla najlepszych studentów. Ostatnią "wypłatę" z uczelni dostaniesz w miesiącu, w którym się bronisz. To dlatego wielu studentów przekłada dzień obrony na wrzesień, aby jak najdłużej cieszyć się z dofinansowania uniwersyteckiego.

Zmiany w koncie bankowym

Wiele banków oferuje specjalne, bezpłatne konta studenckie albo te z niższymi kwotami za prowadzenie rachunku. Takie konta przysługują do 26 roku życia. Z reguły studia kończy się w wieku 25 lat, a więc jeszcze przez rok będziesz mogła cieszyć się przydatnymi zniżkami. Po tym okresie przygotuj się na list albo telefon z biura obsługi klienta swojego banku. Zostaniesz poproszona o wybranie nowej, często kosztowniejszej opcji.

Nowa kwota wypłaty

Koniec studiów to też konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Jeśli pracujesz w oparciu o umowę zlecenie, twoja wypłata będzie mniejsza, ponieważ szef będzie musiał zgłosić cię do ZUS i płacić obowiązkowe składki.

