Rządowe świadczenie 500 plus to wsparcie finansowe dla potrzebujących, polskich rodzin. Dzięki niemu mogą one spełnić swoje potrzeby – wysłać dziecko na naukę języka obcego, korepetycje, kupić książki. Aby je otrzymać, wystarczy spełniać kryteria i złożyć wniosek przez internet. Rząd zapowiedział, że nie chce na razie zmieniać obowiązujących aktualnie zasad. Ale są politycy, którzy mają pomysł na ulepszenie systemu.

500 plus tylko dla aktywnych zawodowo?

Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, zaproponował, aby świadczenie 500 plus było dostępne tylko dla pracujących i aktywnych zawodowo. A jednocześnie dla niezamożnych rodzin. Co dokładnie powiedział?

Pomysł polityka może wielu szokować. „Jeżeli rodzina nie pracuje, nie powinna dostać 500 plus. Nie powinny go też otrzymywać osoby zamożne” – stwierdził na antenie radia RMF Petru.

Jak wytłumaczył swój pomysł?

500 plus musi iść do tych, którzy są aktywni zawodowo, żeby nie promować dezaktywizacji zawodowej. Ważne jest też to, żeby nie było sytuacji, w której ludzie z powodu 500 plus przestają pracować - szczególnie kobiety, bo za 5-10 lat będą chciały wrócić na rynek pracy i nikt ich nie będzie chciał – tłumaczył polityk.

Polityk nie kryje też swojego podejścia do innego rządowego świadczenia – wprowadzonego w tym roku 300 plus na wyprawkę szkolną. „Wolałbym pieniądze na 300 plus przeznaczyć dla policjantów” – powiedział. Mało tego, polityk opowiedział się za podniesieniem wieku emerytalnego.

Na reakcję opozycji nie trzeba było czekać, inni politycy ostro skrytykowali wypowiedzi radiowe Petru na swoich Twitterach.

