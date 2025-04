Zakaz handlu w niedziele w 2019 roku nadal będzie obowiązywał. Oznacza to, że zakupy będzie można robić jedynie w wyznaczone niedziele. Kiedy w 2019 roku wypadają dni, w których sklepy będą zamknięte? Sprawdziliśmy! Wiemy również, gdzie można udać się po sprawunki nawet w dni wolne!

Kiedy sklepy będą zamknięte w niedziele?

W 2018 roku handlowanie było dopuszczalne w dwie niedziele w miesiącu - pierwszą i ostatnią. Zgodnie z przyjętą ustawą, w nowym roku zakaz handlu zostanie zaostrzony. Zakupy będzie można robić już tylko w jedną niedzielę w miesiącu.

To kolejny krok w kierunku całkowitego zakazu handlu niedziele. W 2020 roku zakaz obejmie wszystkie niedziele z pewnymi wyjątkami. Zanim tak się stanie, przyjrzyjmy się, kiedy nie warto planować zakupów w 2019 roku.

Styczeń

6.01.2019

13.01.2019

20.01.2019

Luty

3.02.2019

10.02.2019

17.02.2019

Marzec

3.03.2019

10.03.2019

17.03.2019

24.03.2019

Kwiecień

7.04.2019

21.04.2019

Maj

5.05.2019

12.05.2019

19.05.2019

Czerwiec

2.06.2019

9.06.2019

16.06.2019

23.06.2019

Lipiec

7.07.2019

14.07.2019

21.07.2019

Sierpień

4.08.2019

11.08.2019

18.08.2019

Wrzesień

1.09.2019

8.09.2019

15.09.2019

22.09.2019

Październik

6.10.2019

13.10.2019

20.10.2019

Listopad

3.11.2019

10.11.2019

17.11.2019

Grudzień

1.12.2019

8.12.2019

Kiedy będzie można robić zakupy?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Sklepy są otwarte we wszystkie pozostałe niedziele. Zwykle są to ostatnie niedziele w danym miesiącu. Wyjątkowe sytuacje mają miejsce w kwietniu i grudniu, ze względu na wypadające w tych miesiącach święta. W niedziele poprzedzające Wielkanoc i Boże Narodzenie, zakaz nie obowiązuje.

Poniżej wykaz dni bez zakazu:

Styczeń

27.01.2019

Luty

24.02.2019

Marzec

31.03.2019

Kwiecień

14.04.2019

28.04.2019

Maj

26.05.2019

Czerwiec

30.06.2019

Lipiec

28.07.2019

Sierpień

25.08.2019

Wrzesień

29.09.2019

Październik

27.10.2019

Listopad

24.11.2019

Grudzień

15.12.2019

22.12.2019

29.12.2019

Kalendarz dni z zakazem handlu

Planując zakupy trzeba brać do uwagę zakaz handlu. Wiele osób co tydzień sprawdza, czy sklepy są czynne w daną niedzielę. Aby ułatwić sprawę, przygotowaliśmy dla naszych Czytelniczek kalendarz na rok 2019 z wyróżnionymi niedzielami, w które można robić zakupy oraz tymi, w czasie których sklepy będą nieczynne. Zaznaczyliśmy również święta państwowe i kościelne, które są wolne od pracy.

Długie weekendy 2019. Kiedy wypadają?

Kalendarz można pobrać na komputer i np. zapisać na pulpicie. Można również go wydrukować i powiesić w domu w widocznym miejscu. Będzie to praktyczny gadżet, który pomoże uporządkować harmonogram obowiązków domowych.

Które sieci są czynne w wolne niedziele?

W ustawie o zakazie handlu wyróżniono wyjątki. Chodzi o punkty, w których sprzedaż może być prowadzona nawet w dni wolne. Są to m.in. restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami oraz sklepy na dworcach czy lotniskach.

W którym sklepie jest najtaniej w Polsce?

A co jeśli niedzielę bez handlu, będziemy potrzebować zrobić zakupy spożywcze? Na szczęście, są na to sposoby! Nie wszystkie sieci sklepów są zamknięte w dni objęte zakazem.

Otwarte są sklepy:

Żabka - godziny otwarcia są takie same jak w dni powszechnie, czyli od 6:00 do 23:00;

Careefour Express - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu,

Globi - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu,

Lewiatan - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu,

ABC - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu,

Freshmarket - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu,

sklepy osiedlowe - o godzinach otwarcia decyduje właściciel sklepu.

Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia konkretnych placówek zwykle zamieszczane są w witrynach tuż przed dniem wolnym od handlu. W przypadku sklepów sieciowych, można również sprawdzić w wyszukiwarce Google. Po wpisaniu nazwy sieci, otrzymamy podpowiedź z lokalizacją najbliższego punktu oraz godzinami otwarcia.

