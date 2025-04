Rządowy program „Rodzina 500 Plus” przeznaczony jest dla rodziców na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie ma na celu wsparcie finansowe rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Przysługuje długofalowo. Do momentu ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia. Aby otrzymać tzw. 500 plus, należy złożyć wniosek. Można to zrobić na kilka sposobów.

Wniosek o 500 plus - jak składać?

Wniosek o pieniądze z programu „Rodzina 500 Plus” można złożyć osobiście lub elektronicznie. Aby skorzystać z tej pierwszej metody, należy udać się do urzędu gminy. Jednak nie trzeba tego robić, gdy wniosek o 500 plus chcemy złożyć elektronicznie. Istnieje na to kilka sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z rządowego portalu Empatia.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o 500 plus z praktycznego poradnika w formie wideo!

