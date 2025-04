1. Najpierw spłać wcześniejsze kredyty i pożyczki

Jeśli masz już zaciągnięte inne zobowiązania, twoja zdolność kredytowa automatycznie spada. Nie bierz kolejnego kredytu, zanim nie spłacisz tych już zaciągniętych.

2. Nie wykupuj karty kredytowej

To też forma kredytu. Korzystając z takiej karty, nie zarządzasz własnymi środkami, ale pieniędzmi należącymi do banku. W końcu będzie trzeba je oddać, i to z procentem.

3. Nie zalegaj z płatnościami

Bank zanim udzieli ci kredytu, z pewnością sprawdzi twoją historię w Biurze Informacji Kredytowej. Zrób wszystko, żeby wyglądała ona jak najlepiej. Wszelkie zaległości i staranie się ciągle o nowe kredyty nie powodują, że kredytodawca nabierze do ciebie zaufania.

4. Wykaż się stosownym stażem pracy

Im dłużej pracujesz, tym lepiej. Rodzaj umowy również ma znaczenie - najlepiej wyglądają osoby zatrudnione na umowach o pracę, ale to nie znaczy, że tylko w takim przypadku masz szansę na kredyt.

5. Jeśli to możliwe, postaraj się zwiększyć swoje przychody

Trywialne? Wcale niekoniecznie. Może po prostu do tej pory nawet nie szukałaś dodatkowego źródła dochodów, bo nie miałaś świadomości, jak bardzo może to wpłynąć na twoją zdolność kredytową. Może czas to zmienić?

6. Wybierz dłuższy czas na spłatę kredytu

Owszem, wówczas oddasz bankowi więcej, ale każdorazowa rata będzie niższa i ty samym bardziej przystępna do spłaty.

7. Zrezygnuj z rat malejących

Raty równe są najlepszym rozwiązaniem dla osób o niezbyt dużej zdolności kredytowej. W przypadku rat malejących trzeba wykazać się naprawdę sporymi dochodami i udowodnić, że starczą one na pokrycie tak znacznego zobowiązania na początku okresu kredytowania.

8. Poproś kogoś o współkredytowanie

Jeśli masz taką możliwość, przyłącz do kredytu kogoś zaufanego, np. kogoś z rodziny. Powinna to być osoba, która sama ma większą zdolność niż ty i tym samym podniesie ją również dla twojego kredytu.

