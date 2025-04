Od jakiegoś czasu chodzisz na rozmowy kwalifikacyjne, ale ciągle nie udaje ci się przejść nawet do drugiego etapu rekrutacji? Być może znamy powód takiego obrotu sprawy. Zastanów się, czy nie popełniasz tych błędów!

Jak przechodzić kolejne etapy rekrutacji?

Jeśli chcesz, żeby jakaś rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się wreszcie powodzeniem, nie rób żadnych z poniższych rzeczy.

1. Bierzesz udział w rekrutacjach, mimo że nie masz dostatecznych kwalifikacji

Mierz siły na zamiary. Nie ma sensu aplikować na stanowisko, na które nie masz stosownych kwalifikacji. Prawda wyjdzie na jaw już na pierwszej rozmowie i z pewnością nie zostaniesz przyjęta. Po co więc tracić czas swój i rekrutujących cię osób?

2. Wykazujesz zbyt małe zainteresowanie daną pracą

Rekruter widzi, czy faktycznie zależy ci na pracy na danym stanowisku, czy przyszłaś na rozmowę, ale wcale nie masz ochoty podjąć zatrudnienia. Jeżeli zachowujesz się w sposób, który rekruter odbiera jako brak zainteresowania daną posadą, nie dziw się, że nie chce zapraszać cię na kolejny etap.

3. Nie masz odpowiednich zdolności miękkich do pracy na danym stanowisku

Możesz mieć kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie spełniające wymogi, ale i tak nie wpasowywać się w pracę na danym stanowisku. Każda firma ma inne zwyczaje. Bardzo ważne jest to, by tworzyć zgrany, potrafiący się dogadać zespół. Jeśli twój charakter ewidentnie nie pasuje do zespołu, nie zostaniesz zatrudniona. W przeciwnym razie ani tobie, ani pozostałym pracownikom nie działałoby się komfortowo wspólnie.

4. Nie jesteś szczera podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Kłamiesz? Wydaje ci się, że jeśli lekko podkoloryzujesz swoją biografię, z pewnością uda ci się dostać daną posadę, a przynajmniej przejść do kolejnego etapu rekrutacji. Nic bardziej mylnego! Rekruter widzi, kiedy kłamiesz. Jeśli cię na tym przyłapie, nie masz żadnych szans na dostanie danej pracy.

5. Masz przesadzone wymagania finansowe

Trzeba się cenić, ale nie można też przesadzać i dyktować pracodawcy nierealnych stawek wynagrodzenia. Pamiętaj, że jeśli będziesz ambitna i chętna do rozwoju, z pewnością pracodawca to doceni, również finansowo. Ale oprócz pieniędzy, praca ma dawać także satysfakcję i możliwość zdobywania wiedzy. Dopóki ich nie zdobędziesz, nie wychylaj się z ogromnymi wymaganiami finansowymi.

