Jako #teambride macie ważne zadanie. Sprawić, aby przyszła panna młoda była zrelaksowana i choć na chwilę oderwała myśli od planowania wesela. Ostatnie chwile przed wielkim dniem, jakim jest ślub, powinny być pełne niezapomnianych wrażeń. Zaplanujcie więc wspólnie coś wyjątkowego. A może zaskoczycie przyszłą pannę młodą organizując garden party? Impreza na świeżym powietrzu to świetny pomysł, gdy pogoda sprzyja!

Wieczór panieński w ogrodzie – jak przygotować się do organizacji imprezy?

Zabawa na świeżym powietrzu, w gronie przyjaciółek? Brzmi jak masa wyjątkowych wspomnień na lata. Jak zorganizować wieczór panieński w ogrodzie, by tak właśnie było?

Najwięcej zadań przypada oczywiście świadkowej. To ona (z drobną pomocą przyszłej panny młodej) tworzy listę gości na wieczór panieński. Decyduje też, czy sama będzie organizować wszystkie atrakcje, zabawy i poczęstunek, czy wspólnie z przyjaciółkami bohaterki. Dobrym pomysłem jest na pewno stworzenie grupy na Facebooku lub spotkanie się przed garden party, by wspólnie zaplanować wieczór i przygotować cały plan działania:

Ustalcie budżet – impreza plenerowa nie musi być kosztowna. Najważniejsze, by była dopasowana do przyszłej panny młodej. Dekoracje, przekąski i napoje możecie wykonać samodzielnie.

Fot. mat. prasowe

O co warto zadbać organizując panieński w plenerze?

Przede wszystkim o dobrą zabawę i komfort przyszłej panny młodej (pozostałych gości też). Organizując wieczór panieński w plenerze, warto jednak być przygotowaną na wszystko.

Zepsuć wasze plany może np. pogoda. Celujcie więc w słoneczny lub bezdeszczowy i ciepły dzień, ale miejcie też plan na wypadek niespodziewanych opadów (np. duże parasole, nieprzemakalne poncho, zadaszoną miejscówkę/altanę), oraz chłodów(np. ciepłe koce, swetry, ogrzewacze ogrodowe).

Z odpowiednim wyprzedzeniem zdecydujcie, co znajdzie się na stole i jak zaaranżujecie całą przestrzeń. W tym celu najlepiej jest stworzyć listę zakupową. Korzystajcie też z akcesoriów i ozdób, które macie w domach. Zadbajcie również o wygodne meble i udekorujcie je tak, by wkomponowały się w motyw przewodni wieczoru. W stylu marynistycznym, boho i rustykalnym możecie wykorzystać palety, w hawajskim – leżaki, a romantycznym – krzesła z kwiecistymi siedziskami.

Nie zapomnijcie przygotować menu. Aby zrobić pyszne napoje z bąbelkami lub mocktaile, bez potrzeby dźwigania ciężkich zgrzewek i butelek oraz szukania miejsca na ich przechowywanie, przyda wam się saturator SodaStream Art, a także różne smakowe syropy marki. Psst… są też opcje bez cukru, więc każdy z gości znajdzie coś dla siebie.

Na liście zakupowej powinny znaleźć się niezbędne dekoracje i dodatki, np.:

toppery;

słomki papierowe lub metalowe;

parasolki do drinków;

welon, szarfa, korona lub wianek dla przyszłej panny młodej;

nagłośnienie i playlista;

naczynia i sztućce;

girlandy, balony i inne ozdoby;

aparat fotograficzny do uwieczniania niezapomnianych chwil (np. typu polaroid);

preparaty na komary i inne owady;

lampki solarne.

Fot. Niezbędniki, z którymi każdy plenerowy wieczór panieński się uda, mat. prasowe

Jakie menu na wieczór panieński w ogrodzie? Najsmaczniejsze przekąski i napoje z bąbelkami

Wieczór panieński tworzą ludzie, atmosfera i klimatyczne miejsce, ale czymś, co to wszystko spaja, jest… pyszne menu. Przy dobrych napojach i mocktajlach milej się rozmawia, a przy smakowitych przekąskach przyjemnie zacieśnia więzi.

Zbierzcie najlepsze pomysły na napoje i dobierzecie do nich wytrawne oraz słodkie menu. Wiele z nich stworzycie na bazie wody gazowanej, owoców i syropów.

W klimat letniego wieczoru panieńskiego w stylu hawajskim wpiszą się wersje egzotyczne. Natychmiast poczujecie się jak w tropikach, sącząc napój, w którym jest gazowana woda, syrop marakuja SodaStream, plastry pomarańczy i mus z mango. Do imprezy w stylu rustykalnym będzie za to pasować syrop czarny bez SodaStream. Drinki na jego bazie wzbogaćcie kwiatami lawendy. Możecie je pić do woli, bo są niskokaloryczne.

Szukacie prostego, sprawdzonego przepisu na moctail? Sprawdźcie ten z Tik-Toka!

W menu na garden party powinny znaleźć się takie przekąski, które zachowają świeżość i kształt nawet podczas ciepłego wieczoru. Twórzcie je zgodnie z własnymi preferencjami, a przede wszystkim pod gust przyszłej panny młodej. Najbezpieczniej jest postawić na różnorodność.

W menu słodkich przekąsek możecie umieścić m.in.:

muffinki owocowe, z kawałkami czekolady;

gofry z różnymi dodatkami, na przykład sezonowymi owocami, dżemem (świetną opcją będą też gofry w wersji wytrawnej z warzywami);

musy owocowe;

ciasta biszkoptowe i jogurtowe z owocami;

tarty na słodko;

mały tort.

Z wytrawnych przekąsek polecamy:

tarty i tartaletki – np. z kurkami, groszkiem zielonym;

pieczarki grillowane z serem pleśniowym;

croissanty w wersji na słono, np. z boczkiem, jajkiem sadzonym, rukolą;

szaszłyki;

tortille warzywami;

koreczki;

sałatki warzywne;

ślimaczki z ciasta francuskiego;

medaliony ziemniaczano-brokułowe.

Jeśli macie możliwość i odpowiedni budżet, możecie też oczywiście zamówić sprawdzony catering plenerowy. Oszczędzony czas przeznaczcie na dobrą zabawę!

Fot. Gra w karty na plenerowym wieczorze panieńskim, mat. prasowe

Pomysły na gry i zabawy – atrakcje na wieczór panieński w plenerze

Kiedy już poczujecie atmosferę wieczoru panieńskiego i rozluźnicie się czas na… zabawę! Możecie działać spontanicznie albo skorzystać z wcześniej przygotowanej listy gier i innych rozrywek. Oto kilka pomysłów, które mogą was zainspirować:

Gry planszowe – klasyczne gry typu uno czy monopol. „Prawda czy wyzwanie” – polecamy, gdy wszystkie dobrze się znacie. Kalambury – podzielcie się na drużyny i rywalizujcie ze sobą. „Państwa, miasta”, ale z hasłami związanymi z przyszłą panną młodą (uwaga, to może być trudne!). Quiz o przyszłym mężu – musicie wcześniej przygotować pytania i uzyskać odpowiedzi od przyszłego pana młodego. Za każdą złą odpowiedź możecie zaproponować pannie młodej rozsądną karę. „Prawda czy fałsz” – tę grę możecie kojarzyć z filmów. Każda z was po kolei mówi jakieś zdanie, zaczynając od „Nigdy nie…”. Te z dziewczyn, które nie mogą odpowiedzieć twierdząco, piją łyk wybranego napoju. Turniej sportowy – możecie urządzić rzucanie do celu, mały turniej badmintona. Sesja zdjęciowa – przygotujcie tematyczną sesję, która będzie piękną pamiątką na lata. Oprócz aparatu fotograficznego miejcie przy sobie akcesoria, gadżety i ozdoby. Warsztaty tematyczne – możecie wspólnie spędzić czas, ucząc się czegoś nowego, albo pod okiem zaproszonego eksperta, albo czerpiąc wskazówki z Internetu. Mogą to być np. warsztaty makijażu, tworzenia perfum, rysunku lub malowania kubków ceramicznych, prace kreatywne, DIY. Wszystko, czego chciałybyście razem spróbować (najważniejsze jest jednak zdanie bohaterki wieczoru panieńskiego).

Jak zorganizować garden party krok po kroku? Skorzystajcie z e-booka

Więcej wskazówek, jak przygotować imprezę plenerową krok po kroku, nie tylko wieczór panieński, znajdziecie w darmowym e-booku – POBIERZCIE E-BOOK. Wskazówki i konkretne rady pomogą wam zaplanować garden party, od atrakcyjnej aranżacji stołu, przez pyszne menu, po wykreowanie zaproszeń.

Bawcie się dobrze!

