Rozmowa kwalifikacyjna bywa stresującym doświadczeniem, szczególnie dla osób, które dopiero poznają rynek pracy. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby przekonać naszego rozmówcę, że jest się odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę? Podpowiadamy!

Doświadczenie zawodowe, choć często wymagane, jest tylko jednym z czynników, którymi kieruje się osoba decydująca o zatrudnieniu nowego pracownika. Pierwszym i często niedocenionym elementem rekrutacji jest opracowanie dobrego CV i listu motywacyjnego. – CV to dokument, który stanowi wizytówkę kandydata, dobrze jest więc zamieścić w nim dokładniejsze informacje dotyczące zdobytych umiejętności, nie tylko suche fakty i daty. List motywacyjny powinien być natomiast ukierunkowany na potrzeby danego ogłoszenia. Kandydat musi w nim wykazać, że jego wiedza i kompetencje mogą być przydatne w firmie. Odpowiednio przygotowane CV i list motywacyjny mogą okazać się furtką do następnego etapu – zaproszenia na spotkanie – tłumaczy Dominika Frydlewicz, manager ds. kontrolingu i HR w firmie HEMMERSBACH. Dobre przygotowanie i właściwe zachowanie się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej często decydują o przyjęciu do pracy.

Jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę? Oto nasze wskazówki:

Przygotowanie

Pod tym hasłem kryje się nie tylko dobór odpowiednich ubrań, sporządzenie dodatkowych kopii CV czy zorganizowanie punktualnego dojazdu. Ważne jest właściwe nastawienie do mającego się odbyć spotkania. - Osoba ubiegająca się o określoną posadę musi być pewna, że to stanowisko właściwe dla niej – podkreśla Dominika Frydlewicz.

Warto dowiedzieć się jak najwięcej o danym zajęciu i o potencjalnym pracodawcy. Wykazanie się tego rodzaju wiedzą będzie dowodem silnej motywacji do pracy i zorientowania na potrzeby konkretnej firmy. Zdobyte informacje staną się też bazą, z której można korzystać, gdy przyjdzie czas na zadawanie pytań ze strony kandydata. Zanim jednak dojdzie do tego końcowego momentu, trzeba przebrnąć przez najtrudniejszy etap: rozpoczęcie rozmowy i opanowanie stresu.

Autoprezentacja

Większość osób wyrabia sobie opinię na temat rozmówcy w ciągu pierwszych kilkunastu sekund od jego poznania. Wpływ na nią ma przede wszystkim wygląd zewnętrzny, stąd szczególny nacisk na schludny i elegancki strój. Po przywitaniu istotne jest nawiązanie umiarkowanego kontaktu wzrokowego: zbyt krótki świadczy o czymś do ukrycia, zbyt długi wydaje się napastliwy. Przyjazny wyraz twarzy to dowód na pozytywne nastawienie do życia, choć na pierwszym spotkaniu zapewne trudno będzie opanować zdenerwowanie.

Po pewnym czasie początkowe drżenie głosu, zaczerwienienie twarzy i brak pewności siebie powinny minąć. Jeśli jednak stres staje się czynnikiem paraliżującym, dobrym sposobem jest przyzwyczajenie organizmu do niewygodnych dla niego sytuacji i …umawianie się na kolejne rozmowy kwalifikacyjne.

W gąszczu pytań i odpowiedzi

Następna faza spotkania to głównie odpowiedzi na pytania zadawane przez rekrutującą osobę. Trzeba dołożyć wszelkich starań i opanować emocje, aby wypowiedzi były spokojne, wyraźne i konkretne. Można poświęcić każdemu pytaniu chwilę namysłu, nawet jeśli odpowiedź wydaje się oczywista. Ten moment przerwy przyda się, kiedy pojawi się kwestia problemowa i trudno będzie znaleźć rozwiązanie, stawiające kandydata w dobrym świetle.

Nie można przerywać osobie prowadzącej ani kończyć jej zdań, uważne słuchanie i cierpliwość nastawia pozytywnie do każdego rozmówcy. Zazwyczaj większość poruszanych tematów jest standardowa, istnieją nawet specjalne listy pytań, jakie mogą pojawić się na rozmowie o pracę. Opracowanie sobie takiego zestawu to sposób na zwiększenie pewności siebie w krytycznym momencie.

Podstawą jest tu jednak szczerość i akcentowanie swoich mocnych stron. - Osoby bez doświadczenia zawodowego mogą zdobyć dodatkowe punkty, pokazując swój entuzjazm i zaangażowanie. Ostatnie chwile spotkania zadecydują o tym, jak kandydat zostanie zapamiętany. Warto w tym momencie podkreślić swoje atuty, zadać pytania odnoszące się do firmy i oferowanego stanowiska – wyjaśnia Dominika Frydlewicz.

Nikt nie jest idealny, ale…

Pojawienie się u kandydata negatywnego sposobu zachowania jeszcze nie eliminuje jego szansy na zdobycie pracy, ale może ją zdecydowanie zmniejszyć. - Do błędów, które mogą mieć wpływ na kwestię zatrudnienia, należy spóźnianie się na rozmowę, zachowanie pozbawione kultury, niestosowny ubiór, defensywny język ciała oraz unikanie odpowiedzi i kontaktu wzrokowego. Źle widziany jest także brak zainteresowania posadą i skierowanie swojej uwagi jedynie na zarobki – dodaje Dominika Frydlewicz. Pozycję kandydata mogą również osłabić brak pewności siebie, nerwowe zachowanie oraz obwinianie innych za swoje błędy czy oczernianie poprzednich pracodawców. - Podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej, pierwszej czy kolejnej, zazwyczaj trudno jest opanować stres. Najważniejsze jest jednak to, by pamiętać o dobrym przygotowaniu i wierze we własne możliwości, których nie powinno się ani zaniżać, ani zawyżać – podsumowuje Dominika Frydlewicz.

